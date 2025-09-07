- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
69 (53.48%)
손실 거래:
60 (46.51%)
최고의 거래:
42.58 USD
최악의 거래:
-37.17 USD
총 수익:
596.52 USD (982 752 pips)
총 손실:
-453.94 USD (36 280 pips)
연속 최대 이익:
7 (55.31 USD)
연속 최대 이익:
89.71 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
96.23%
최대 입금량:
19.15%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
77 (59.69%)
숏(주식차입매도):
52 (40.31%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
8.65 USD
평균 손실:
-7.57 USD
연속 최대 손실:
8 (-72.58 USD)
연속 최대 손실:
-72.58 USD (8)
월별 성장률:
15.01%
연간 예측:
182.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
60.62 USD
최대한의:
79.50 USD (66.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.87% (33.86 USD)
자본금별:
13.25% (14.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|24
|CHFJPY+
|21
|USDCAD+
|16
|EURUSD+
|15
|EURJPY+
|12
|GBPCAD+
|11
|USDCHF+
|6
|EURCAD+
|4
|CADJPY+
|3
|GBPUSD+
|2
|GBPNZD+
|2
|CADCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDJPY+
|-142
|CHFJPY+
|116
|USDCAD+
|-33
|EURUSD+
|22
|EURJPY+
|-41
|GBPCAD+
|114
|USDCHF+
|0
|EURCAD+
|43
|CADJPY+
|20
|GBPUSD+
|-4
|GBPNZD+
|20
|CADCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDJPY+
|-6.2K
|CHFJPY+
|7.6K
|USDCAD+
|-1.9K
|EURUSD+
|1K
|EURJPY+
|-4.9K
|GBPCAD+
|16K
|USDCHF+
|1.5K
|EURCAD+
|4.3K
|CADJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|-98
|GBPNZD+
|3.6K
|CADCHF+
|387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
35%
0
0
USD
USD
643
USD
USD
35
0%
129
53%
96%
1.31
1.11
USD
USD
34%
1:500