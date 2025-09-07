- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
64 (51.61%)
損失トレード:
60 (48.39%)
ベストトレード:
24.55 USD
最悪のトレード:
-37.17 USD
総利益:
506.81 USD (977 293 pips)
総損失:
-453.64 USD (36 280 pips)
最大連続の勝ち:
7 (55.31 USD)
最大連続利益:
55.31 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
95.23%
最大入金額:
19.15%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
74 (59.68%)
短いトレード:
50 (40.32%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-7.56 USD
最大連続の負け:
8 (-72.58 USD)
最大連続損失:
-72.58 USD (8)
月間成長:
2.07%
年間予想:
25.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.62 USD
最大の:
79.50 USD (66.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.87% (33.86 USD)
エクイティによる:
13.25% (14.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|24
|CHFJPY+
|20
|USDCAD+
|16
|EURUSD+
|14
|EURJPY+
|12
|GBPCAD+
|8
|USDCHF+
|6
|EURCAD+
|4
|CADJPY+
|3
|GBPUSD+
|2
|GBPNZD+
|2
|CADCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY+
|-142
|CHFJPY+
|74
|USDCAD+
|-33
|EURUSD+
|0
|EURJPY+
|-41
|GBPCAD+
|88
|USDCHF+
|0
|EURCAD+
|43
|CADJPY+
|20
|GBPUSD+
|-4
|GBPNZD+
|20
|CADCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY+
|-6.2K
|CHFJPY+
|6.5K
|USDCAD+
|-1.9K
|EURUSD+
|11
|EURJPY+
|-4.9K
|GBPCAD+
|12K
|USDCHF+
|1.5K
|EURCAD+
|4.3K
|CADJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|-98
|GBPNZD+
|3.6K
|CADCHF+
|387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
