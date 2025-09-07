SinyallerBölümler
Khanh Lam Ho

LONGDRAGON

Khanh Lam Ho
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
29 (46.03%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (53.97%)
En iyi işlem:
16.12 USD
En kötü işlem:
-21.61 USD
Brüt kâr:
185.31 USD (379 895 pips)
Brüt zarar:
-178.88 USD (16 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.89 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.05%
Maks. mevduat yükü:
19.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
38 (60.32%)
Satış işlemleri:
25 (39.68%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
6.39 USD
Ortalama zarar:
-5.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.77 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.37%
Yıllık tahmin:
-53.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.89 USD
Maksimum:
33.89 USD (33.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.87% (33.86 USD)
Varlığa göre:
13.25% (14.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY+ 14
EURUSD+ 12
CHFJPY+ 11
USDCAD+ 10
EURJPY+ 4
GBPUSD+ 2
USDCHF+ 1
EURCAD+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY+ -8
EURUSD+ 2
CHFJPY+ -14
USDCAD+ 7
EURJPY+ 7
GBPUSD+ -4
USDCHF+ -5
EURCAD+ 16
GBPCAD+ 11
CADCHF+ 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY+ 1.3K
EURUSD+ -111
CHFJPY+ -1.6K
USDCAD+ 2.6K
EURJPY+ 8
GBPUSD+ -98
USDCHF+ -126
EURCAD+ 2.3K
GBPCAD+ 1.6K
CADCHF+ 387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.12 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +28.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
