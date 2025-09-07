- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
64 (51.61%)
Negociações com perda:
60 (48.39%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-37.17 USD
Lucro bruto:
506.81 USD (977 293 pips)
Perda bruta:
-453.64 USD (36 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (55.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.31 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.23%
Depósito máximo carregado:
19.15%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
74 (59.68%)
Negociações curtas:
50 (40.32%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-7.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-72.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.58 USD (8)
Crescimento mensal:
2.07%
Previsão anual:
25.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.62 USD
Máximo:
79.50 USD (66.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.87% (33.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.25% (14.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|24
|CHFJPY+
|20
|USDCAD+
|16
|EURUSD+
|14
|EURJPY+
|12
|GBPCAD+
|8
|USDCHF+
|6
|EURCAD+
|4
|CADJPY+
|3
|GBPUSD+
|2
|GBPNZD+
|2
|CADCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY+
|-142
|CHFJPY+
|74
|USDCAD+
|-33
|EURUSD+
|0
|EURJPY+
|-41
|GBPCAD+
|88
|USDCHF+
|0
|EURCAD+
|43
|CADJPY+
|20
|GBPUSD+
|-4
|GBPNZD+
|20
|CADCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY+
|-6.2K
|CHFJPY+
|6.5K
|USDCAD+
|-1.9K
|EURUSD+
|11
|EURJPY+
|-4.9K
|GBPCAD+
|12K
|USDCHF+
|1.5K
|EURCAD+
|4.3K
|CADJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|-98
|GBPNZD+
|3.6K
|CADCHF+
|387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.55 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +55.31 USD
Máxima perda consecutiva: -72.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
33
0%
124
51%
95%
1.11
0.43
USD
USD
34%
1:500