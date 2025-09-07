SinaisSeções
Khanh Lam Ho

LONGDRAGON

Khanh Lam Ho
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
64 (51.61%)
Negociações com perda:
60 (48.39%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-37.17 USD
Lucro bruto:
506.81 USD (977 293 pips)
Perda bruta:
-453.64 USD (36 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (55.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.31 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.23%
Depósito máximo carregado:
19.15%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
74 (59.68%)
Negociações curtas:
50 (40.32%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-7.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-72.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.58 USD (8)
Crescimento mensal:
2.07%
Previsão anual:
25.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.62 USD
Máximo:
79.50 USD (66.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.87% (33.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.25% (14.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY+ 24
CHFJPY+ 20
USDCAD+ 16
EURUSD+ 14
EURJPY+ 12
GBPCAD+ 8
USDCHF+ 6
EURCAD+ 4
CADJPY+ 3
GBPUSD+ 2
GBPNZD+ 2
CADCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY+ -142
CHFJPY+ 74
USDCAD+ -33
EURUSD+ 0
EURJPY+ -41
GBPCAD+ 88
USDCHF+ 0
EURCAD+ 43
CADJPY+ 20
GBPUSD+ -4
GBPNZD+ 20
CADCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY+ -6.2K
CHFJPY+ 6.5K
USDCAD+ -1.9K
EURUSD+ 11
EURJPY+ -4.9K
GBPCAD+ 12K
USDCHF+ 1.5K
EURCAD+ 4.3K
CADJPY+ 3.2K
GBPUSD+ -98
GBPNZD+ 3.6K
CADCHF+ 387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.55 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +55.31 USD
Máxima perda consecutiva: -72.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 23:07
No swaps are charged
2025.11.06 23:07
No swaps are charged
2025.11.06 14:37
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
