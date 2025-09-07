SegnaliSezioni
Khanh Lam Ho

LONGDRAGON

Khanh Lam Ho
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
29 (46.03%)
Loss Trade:
34 (53.97%)
Best Trade:
16.12 USD
Worst Trade:
-21.61 USD
Profitto lordo:
185.31 USD (379 895 pips)
Perdita lorda:
-178.88 USD (16 697 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.05%
Massimo carico di deposito:
19.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
38 (60.32%)
Short Trade:
25 (39.68%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-5.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.77 USD (5)
Crescita mensile:
-4.37%
Previsione annuale:
-53.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.89 USD
Massimale:
33.89 USD (33.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.87% (33.86 USD)
Per equità:
13.25% (14.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY+ 14
EURUSD+ 12
CHFJPY+ 11
USDCAD+ 10
EURJPY+ 4
GBPUSD+ 2
USDCHF+ 1
EURCAD+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY+ -8
EURUSD+ 2
CHFJPY+ -14
USDCAD+ 7
EURJPY+ 7
GBPUSD+ -4
USDCHF+ -5
EURCAD+ 16
GBPCAD+ 11
CADCHF+ 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY+ 1.3K
EURUSD+ -111
CHFJPY+ -1.6K
USDCAD+ 2.6K
EURJPY+ 8
GBPUSD+ -98
USDCHF+ -126
EURCAD+ 2.3K
GBPCAD+ 1.6K
CADCHF+ 387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.12 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +28.89 USD
Massima perdita consecutiva: -24.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
