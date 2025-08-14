- Прирост
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
387 (82.16%)
Убыточных трейдов:
84 (17.83%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-39.66 USD
Общая прибыль:
538.37 USD (60 946 pips)
Общий убыток:
-320.18 USD (21 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (58.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.57 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
247 (52.44%)
Коротких трейдов:
224 (47.56%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-3.81 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-18.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.18 USD (2)
Прирост в месяц:
7.74%
Годовой прогноз:
93.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
56.29 USD (9.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.89% (56.79 USD)
По эквити:
31.65% (155.48 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|261
|AUDCADxx
|195
|AUDNZDxx
|15
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|59
|AUDCADxx
|150
|AUDNZDxx
|10
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|12K
|AUDCADxx
|26K
|AUDNZDxx
|2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
