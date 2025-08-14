СигналыРазделы
Vinicius Lopes Rangel Miranda

Copy RangelFX

Vinicius Lopes Rangel Miranda
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
387 (82.16%)
Убыточных трейдов:
84 (17.83%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-39.66 USD
Общая прибыль:
538.37 USD (60 946 pips)
Общий убыток:
-320.18 USD (21 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (58.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.57 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
247 (52.44%)
Коротких трейдов:
224 (47.56%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-3.81 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-18.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.18 USD (2)
Прирост в месяц:
7.74%
Годовой прогноз:
93.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
56.29 USD (9.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.89% (56.79 USD)
По эквити:
31.65% (155.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 261
AUDCADxx 195
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 59
AUDCADxx 150
AUDNZDxx 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 12K
AUDCADxx 26K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.71 USD
Макс. убыток в серии: -18.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 18:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
