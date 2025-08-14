- 자본
- 축소
트레이드:
501
이익 거래:
412 (82.23%)
손실 거래:
89 (17.76%)
최고의 거래:
8.90 USD
최악의 거래:
-39.66 USD
총 수익:
571.66 USD (66 083 pips)
총 손실:
-345.52 USD (24 610 pips)
연속 최대 이익:
71 (58.71 USD)
연속 최대 이익:
61.57 USD (31)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.08%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.02
롱(주식매수):
267 (53.29%)
숏(주식차입매도):
234 (46.71%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
1.39 USD
평균 손실:
-3.88 USD
연속 최대 손실:
13 (-18.41 USD)
연속 최대 손실:
-40.18 USD (2)
월별 성장률:
7.01%
연간 예측:
85.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
56.29 USD (9.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.89% (56.79 USD)
자본금별:
31.65% (155.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|286
|AUDCADxx
|200
|AUDNZDxx
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|65
|AUDCADxx
|152
|AUDNZDxx
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|26K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.90 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +58.71 USD
연속 최대 손실: -18.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
