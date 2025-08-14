SignaleKategorien
Vinicius Lopes Rangel Miranda

Copy RangelFX

Vinicius Lopes Rangel Miranda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
471
Gewinntrades:
387 (82.16%)
Verlusttrades:
84 (17.83%)
Bester Trade:
8.90 USD
Schlechtester Trade:
-39.66 USD
Bruttoprofit:
538.37 USD (60 946 pips)
Bruttoverlust:
-320.18 USD (21 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (58.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.57 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.08%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.88
Long-Positionen:
247 (52.44%)
Short-Positionen:
224 (47.56%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-18.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.74%
Jahresprognose:
93.88%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 USD
Maximaler:
56.29 USD (9.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.89% (56.79 USD)
Kapital:
31.65% (155.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADxx 261
AUDCADxx 195
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 59
AUDCADxx 150
AUDNZDxx 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 12K
AUDCADxx 26K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.90 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Copy my trades for free: https://t.me/copyrangelfx


Keine Bewertungen
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 18:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
