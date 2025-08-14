SinaisSeções
Vinicius Lopes Rangel Miranda

Copy RangelFX

Vinicius Lopes Rangel Miranda
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
387 (82.16%)
Negociações com perda:
84 (17.83%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-39.66 USD
Lucro bruto:
538.37 USD (60 946 pips)
Perda bruta:
-320.18 USD (21 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (58.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.57 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
247 (52.44%)
Negociações curtas:
224 (47.56%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-3.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-18.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.18 USD (2)
Crescimento mensal:
7.74%
Previsão anual:
93.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
56.29 USD (9.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.89% (56.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.65% (155.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 261
AUDCADxx 195
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 59
AUDCADxx 150
AUDNZDxx 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 12K
AUDCADxx 26K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.71 USD
Máxima perda consecutiva: -18.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 18:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
