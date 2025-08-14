- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
387 (82.16%)
Negociações com perda:
84 (17.83%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-39.66 USD
Lucro bruto:
538.37 USD (60 946 pips)
Perda bruta:
-320.18 USD (21 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (58.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.57 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
247 (52.44%)
Negociações curtas:
224 (47.56%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-3.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-18.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.18 USD (2)
Crescimento mensal:
7.74%
Previsão anual:
93.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
56.29 USD (9.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.89% (56.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.65% (155.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|261
|AUDCADxx
|195
|AUDNZDxx
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|59
|AUDCADxx
|150
|AUDNZDxx
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|12K
|AUDCADxx
|26K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.71 USD
Máxima perda consecutiva: -18.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
