Vinicius Lopes Rangel Miranda

Copy RangelFX

Vinicius Lopes Rangel Miranda
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 31%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
471
Transacciones Rentables:
387 (82.16%)
Transacciones Irrentables:
84 (17.83%)
Mejor transacción:
8.90 USD
Peor transacción:
-39.66 USD
Beneficio Bruto:
538.37 USD (60 946 pips)
Pérdidas Brutas:
-320.18 USD (21 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (58.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.57 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
247 (52.44%)
Transacciones Cortas:
224 (47.56%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
1.39 USD
Pérdidas medias:
-3.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-18.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.74%
Pronóstico anual:
93.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 USD
Máxima:
56.29 USD (9.55%)
Reducción relativa:
De balance:
10.89% (56.79 USD)
De fondos:
31.65% (155.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 261
AUDCADxx 195
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 59
AUDCADxx 150
AUDNZDxx 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 12K
AUDCADxx 26K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.90 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +58.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 18:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
