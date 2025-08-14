- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
471
盈利交易:
387 (82.16%)
亏损交易:
84 (17.83%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-39.66 USD
毛利:
538.37 USD (60 946 pips)
毛利亏损:
-320.18 USD (21 596 pips)
最大连续赢利:
71 (58.71 USD)
最大连续盈利:
61.57 USD (31)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.88
长期交易:
247 (52.44%)
短期交易:
224 (47.56%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-3.81 USD
最大连续失误:
13 (-18.41 USD)
最大连续亏损:
-40.18 USD (2)
每月增长:
7.74%
年度预测:
93.88%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
56.29 USD (9.55%)
相对跌幅:
结余:
10.89% (56.79 USD)
净值:
31.65% (155.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|261
|AUDCADxx
|195
|AUDNZDxx
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|59
|AUDCADxx
|150
|AUDNZDxx
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|12K
|AUDCADxx
|26K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.71 USD
最大连续亏损: -18.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
19
99%
471
82%
100%
1.68
0.46
USD
USD
32%
1:500