- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
387 (82.16%)
損失トレード:
84 (17.83%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-39.66 USD
総利益:
538.37 USD (60 946 pips)
総損失:
-320.18 USD (21 596 pips)
最大連続の勝ち:
71 (58.71 USD)
最大連続利益:
61.57 USD (31)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
247 (52.44%)
短いトレード:
224 (47.56%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-3.81 USD
最大連続の負け:
13 (-18.41 USD)
最大連続損失:
-40.18 USD (2)
月間成長:
7.74%
年間予想:
93.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
56.29 USD (9.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.89% (56.79 USD)
エクイティによる:
31.65% (155.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|261
|AUDCADxx
|195
|AUDNZDxx
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|59
|AUDCADxx
|150
|AUDNZDxx
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|12K
|AUDCADxx
|26K
|AUDNZDxx
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.90 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.71 USD
最大連続損失: -18.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
19
99%
471
82%
100%
1.68
0.46
USD
USD
32%
1:500