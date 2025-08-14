シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Copy RangelFX
Vinicius Lopes Rangel Miranda

Copy RangelFX

Vinicius Lopes Rangel Miranda
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
387 (82.16%)
損失トレード:
84 (17.83%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-39.66 USD
総利益:
538.37 USD (60 946 pips)
総損失:
-320.18 USD (21 596 pips)
最大連続の勝ち:
71 (58.71 USD)
最大連続利益:
61.57 USD (31)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
247 (52.44%)
短いトレード:
224 (47.56%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-3.81 USD
最大連続の負け:
13 (-18.41 USD)
最大連続損失:
-40.18 USD (2)
月間成長:
7.74%
年間予想:
93.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
56.29 USD (9.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.89% (56.79 USD)
エクイティによる:
31.65% (155.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 261
AUDCADxx 195
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 59
AUDCADxx 150
AUDNZDxx 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 12K
AUDCADxx 26K
AUDNZDxx 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.90 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.71 USD
最大連続損失: -18.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Copy my trades for free: https://t.me/copyrangelfx


レビューなし
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 18:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
