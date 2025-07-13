СигналыРазделы
Brijesh Jaiswal

No Worry

Brijesh Jaiswal
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -53%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 127
Прибыльных трейдов:
952 (84.47%)
Убыточных трейдов:
175 (15.53%)
Лучший трейд:
55.51 USD
Худший трейд:
-107.54 USD
Общая прибыль:
938.32 USD (73 091 pips)
Общий убыток:
-785.85 USD (60 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (34.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.29 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
82.19%
Макс. загрузка депозита:
71.13%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
622 (55.19%)
Коротких трейдов:
505 (44.81%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.99 USD
Средний убыток:
-4.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-279.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.24 USD (5)
Прирост в месяц:
-17.14%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.98 USD
Максимальная:
322.78 USD (63.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.91% (322.78 USD)
По эквити:
70.46% (30.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 369
EURUSD 287
GBPUSD 178
USDJPY 142
USDCHF 74
USDCAD 28
AUDUSD 23
EURGBP 15
EURCHF 8
AUDNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD -4
EURUSD -51
GBPUSD 108
USDJPY 52
USDCHF 24
USDCAD 8
AUDUSD 7
EURGBP 5
EURCHF 3
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 127
EURUSD 2.3K
GBPUSD 5.6K
USDJPY 2.1K
USDCHF 1.7K
USDCAD 290
AUDUSD 364
EURGBP 499
EURCHF 180
AUDNZD 50
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.51 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.54 USD
Макс. убыток в серии: -279.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 170
Exness-Real17
0.34 × 416
ThreeTrader-Live
0.41 × 203
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.46 × 701
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 64
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.89 × 37
AxioryAsia-02Live
0.98 × 48
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Elijahs Grid: AI-Powered Multi-Pair Trading for Explosive Growth

Unlock the power of algorithmic trading with **Elijahs Grid**, an AI-based Expert Advisor (EA) designed to trade multiple currency pairs simultaneously—EURUSD, GBPUSD & USDJPY,—maximizing your profit potential across diverse markets! Built on cutting-edge machine learning and advanced algorithms, this EA combines the precision of Bollinger Bands, Parabolic SAR, and RSI with multi-timeframe analysis (M1-H4) to deliver high-probability trades.

Why Subscribe to Elijahs Grid?
Multi-Pair Mastery: Trade 3 major pairs at once, diversifying your portfolio and capturing opportunities across global markets.  
AI & Algorithm-Driven: Powered by machine learning, our EA adapts to market volatility, using ATR-based filters to ensure trades are placed only in optimal conditions.  
Dynamic Grid Strategy: Utilizes 1-3 grid levels with a 1.3x lot progression (starting at a conservative Base Lot of 0.01) and optional martingale for high drawdown scenarios, balanced by strict safety controls like drawdown limits, equity protection, and daily P/L caps.  
Volatility-Smart Risk Control: Trades are filtered by ATR (14-period) to avoid low-volatility traps and excessive market noise, ensuring smarter entries and exits.  

Potential Growth – What Can You Expect?
With a recommended starting deposit of just $40-$100 for low-risk settings, Elijahs Grid has the potential to deliver impressive returns. Based on historical performance and multi-pair diversification:  

Expected Annual Growth: Subscribers can target 50%-100% returns per year with conservative settings (Base Lot 0.01). For example, a $100 account could potentially grow to $150-$200 in a year, assuming consistent market conditions and proper risk management.  
Multi-Pair Advantage: Trading 5 pairs simultaneously increases your exposure to profitable opportunities, amplifying your gains compared to single-pair strategies. Each pair contributes to overall growth, making your portfolio more resilient and dynamic.  
Scalable Profits: As your account grows, you can scale up lot sizes while maintaining the same risk profile, potentially compounding your returns even further!  


Why Elijahs Grid Stands Out   

- Proven Logic: Grid trading with volatility filters and safety controls ensures sustainable growth without reckless risk.  
- Low Entry Barrier: Start with as little as $40, making this accessible for traders of all levels.  
- Transparency: Developed by Brijesh Jaiswal.  

Join the Future of Trading!    
Don’t miss out on the chance to grow your account with an AI-driven, algorithm-based powerhouse. Whether you’re a beginner or a seasoned trader, **Elijahs Grid** offers a hands-free solution to capitalize on the forex market’s biggest pairs. Subscribe now and start your journey toward consistent, multi-pair profits—your account could double in a year! 🚀  

**Subscribe Today and let Elijahs Grid trade smarter for you!**


Нет отзывов
