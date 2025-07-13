- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
36 (47.36%)
Убыточных трейдов:
40 (52.63%)
Лучший трейд:
120.06 USD
Худший трейд:
-64.84 USD
Общая прибыль:
1 123.61 USD (113 915 pips)
Общий убыток:
-678.89 USD (66 958 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (147.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
171.96 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
22.15%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
52 (68.42%)
Коротких трейдов:
24 (31.58%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
5.85 USD
Средняя прибыль:
31.21 USD
Средний убыток:
-16.97 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-144.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.04 USD (6)
Прирост в месяц:
39.21%
Годовой прогноз:
475.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
257.33 USD (33.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (257.25 USD)
По эквити:
8.29% (61.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|445
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.06 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +147.14 USD
Макс. убыток в серии: -144.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
