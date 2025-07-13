СигналыРазделы
Tetsushi O-nishi

Gold Crab Robot

Tetsushi O-nishi
0 отзывов
Надежность
31 неделя
1 / 768 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 148%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
36 (47.36%)
Убыточных трейдов:
40 (52.63%)
Лучший трейд:
120.06 USD
Худший трейд:
-64.84 USD
Общая прибыль:
1 123.61 USD (113 915 pips)
Общий убыток:
-678.89 USD (66 958 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (147.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
171.96 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
22.15%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
52 (68.42%)
Коротких трейдов:
24 (31.58%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
5.85 USD
Средняя прибыль:
31.21 USD
Средний убыток:
-16.97 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-144.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.04 USD (6)
Прирост в месяц:
39.21%
Годовой прогноз:
475.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
257.33 USD (33.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (257.25 USD)
По эквити:
8.29% (61.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.06 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +147.14 USD
Макс. убыток в серии: -144.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
еще 63...
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
Нет отзывов
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 20:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.