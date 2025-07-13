SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Crab Robot
Tetsushi O-nishi

Gold Crab Robot

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 79%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
20 (48.78%)
Loss Trade:
21 (51.22%)
Best Trade:
61.64 USD
Worst Trade:
-20.18 USD
Profitto lordo:
486.51 USD (49 447 pips)
Perdita lorda:
-248.44 USD (24 342 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (142.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
21.33%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
26 (63.41%)
Short Trade:
15 (36.59%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
5.81 USD
Profitto medio:
24.33 USD
Perdita media:
-11.83 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.23 USD (5)
Crescita mensile:
26.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
76.49 USD (17.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.27% (76.41 USD)
Per equità:
4.45% (17.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 238
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.64 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +142.73 USD
Massima perdita consecutiva: -62.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
