Trade:
41
Profit Trade:
20 (48.78%)
Loss Trade:
21 (51.22%)
Best Trade:
61.64 USD
Worst Trade:
-20.18 USD
Profitto lordo:
486.51 USD (49 447 pips)
Perdita lorda:
-248.44 USD (24 342 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (142.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
21.33%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
26 (63.41%)
Short Trade:
15 (36.59%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
5.81 USD
Profitto medio:
24.33 USD
Perdita media:
-11.83 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.23 USD (5)
Crescita mensile:
26.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
76.49 USD (17.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.27% (76.41 USD)
Per equità:
4.45% (17.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|238
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.64 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +142.73 USD
Massima perdita consecutiva: -62.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
79%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
19
100%
41
48%
21%
1.95
5.81
USD
USD
17%
1:500