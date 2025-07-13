SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Crab Robot
Tetsushi O-nishi

Gold Crab Robot

Tetsushi O-nishi
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
1 / 807 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 161%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
37 (48.05%)
Negociações com perda:
40 (51.95%)
Melhor negociação:
120.06 USD
Pior negociação:
-64.84 USD
Lucro bruto:
1 162.43 USD (118 076 pips)
Perda bruta:
-678.89 USD (66 958 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (147.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
171.96 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
23.17%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
53 (68.83%)
Negociações curtas:
24 (31.17%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
6.28 USD
Lucro médio:
31.42 USD
Perda média:
-16.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-144.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.04 USD (6)
Crescimento mensal:
50.22%
Previsão anual:
609.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
257.33 USD (33.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.03% (257.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.29% (61.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 484
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.06 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +147.14 USD
Máxima perda consecutiva: -144.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
Sem comentários
2025.12.26 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 20:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Crab Robot
30 USD por mês
161%
1
807
USD
784
USD
32
100%
77
48%
23%
1.71
6.28
USD
33%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.