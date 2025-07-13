SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Crab Robot
Tetsushi O-nishi

Gold Crab Robot

Tetsushi O-nishi
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
1 / 807 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 161%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
37 (48.05%)
Transacciones Irrentables:
40 (51.95%)
Mejor transacción:
120.06 USD
Peor transacción:
-64.84 USD
Beneficio Bruto:
1 162.43 USD (118 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-678.89 USD (66 958 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (147.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
171.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
23.17%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
53 (68.83%)
Transacciones Cortas:
24 (31.17%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
6.28 USD
Beneficio medio:
31.42 USD
Pérdidas medias:
-16.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-144.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-144.04 USD (6)
Crecimiento al mes:
50.22%
Pronóstico anual:
609.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
257.33 USD (33.04%)
Reducción relativa:
De balance:
33.03% (257.25 USD)
De fondos:
8.29% (61.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 484
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.06 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +147.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -144.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
otros 63...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
No hay comentarios
2025.12.26 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 20:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Crab Robot
30 USD al mes
161%
1
807
USD
784
USD
32
100%
77
48%
23%
1.71
6.28
USD
33%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.