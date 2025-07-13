- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
36 (47.36%)
亏损交易:
40 (52.63%)
最好交易:
120.06 USD
最差交易:
-64.84 USD
毛利:
1 123.61 USD (113 915 pips)
毛利亏损:
-678.89 USD (66 958 pips)
最大连续赢利:
6 (147.14 USD)
最大连续盈利:
171.96 USD (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
22.15%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.73
长期交易:
52 (68.42%)
短期交易:
24 (31.58%)
利润因子:
1.66
预期回报:
5.85 USD
平均利润:
31.21 USD
平均损失:
-16.97 USD
最大连续失误:
6 (-144.04 USD)
最大连续亏损:
-144.04 USD (6)
每月增长:
39.21%
年度预测:
475.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
257.33 USD (33.04%)
相对跌幅:
结余:
33.03% (257.25 USD)
净值:
8.29% (61.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|445
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.06 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +147.14 USD
最大连续亏损: -144.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
148%
1
768
USD
USD
745
USD
USD
31
100%
76
47%
22%
1.65
5.85
USD
USD
33%
1:500