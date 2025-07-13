SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Crab Robot
Tetsushi O-nishi

Gold Crab Robot

Tetsushi O-nishi
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 79%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
20 (48.78%)
Perte trades:
21 (51.22%)
Meilleure transaction:
61.64 USD
Pire transaction:
-20.18 USD
Bénéfice brut:
486.51 USD (49 447 pips)
Perte brute:
-248.44 USD (24 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (142.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
21.33%
Charge de dépôt maximale:
3.86%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
3.11
Longs trades:
26 (63.41%)
Courts trades:
15 (36.59%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
5.81 USD
Bénéfice moyen:
24.33 USD
Perte moyenne:
-11.83 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-62.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.23 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
76.49 USD (17.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.27% (76.41 USD)
Par fonds propres:
4.45% (17.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 238
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.64 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +142.73 USD
Perte consécutive maximale: -62.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5688
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Crab Robot
30 USD par mois
79%
0
0
USD
538
USD
19
100%
41
48%
21%
1.95
5.81
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.