- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
37 (48.05%)
損失トレード:
40 (51.95%)
ベストトレード:
120.06 USD
最悪のトレード:
-64.84 USD
総利益:
1 162.43 USD (118 076 pips)
総損失:
-678.89 USD (66 958 pips)
最大連続の勝ち:
6 (147.14 USD)
最大連続利益:
171.96 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
23.17%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
53 (68.83%)
短いトレード:
24 (31.17%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
6.28 USD
平均利益:
31.42 USD
平均損失:
-16.97 USD
最大連続の負け:
6 (-144.04 USD)
最大連続損失:
-144.04 USD (6)
月間成長:
50.22%
年間予想:
609.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
257.33 USD (33.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.03% (257.25 USD)
エクイティによる:
8.29% (61.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|484
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.06 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +147.14 USD
最大連続損失: -144.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
Performance of Gold Crab Robot (EA).
Trading on XAUUSD pair.
レビューなし
