Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
32.51 USD
Худший трейд:
-10.75 USD
Общая прибыль:
182.11 USD (1 659 985 pips)
Общий убыток:
-219.92 USD (2 157 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (38.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
4.04%
Макс. загрузка депозита:
5.63%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.52 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-7.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.22%
Годовой прогноз:
-2.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.50 USD
Максимальная:
91.14 USD (37.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.10% (91.14 USD)
По эквити:
5.14% (8.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-497K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.51 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +38.71 USD
Макс. убыток в серии: -33.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
На счёте работает советник "Prado Pro".
С 1.07.2025 настройки в обсуждениях MT5_PRADO_PRO_BTCUSD_BUY, риск на сделку = 3%.
Нет отзывов
