Tatyana Kulyapina

Prado Pro BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
32.51 USD
Худший трейд:
-10.75 USD
Общая прибыль:
182.11 USD (1 659 985 pips)
Общий убыток:
-219.92 USD (2 157 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (38.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
4.04%
Макс. загрузка депозита:
5.63%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.52 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-7.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.22%
Годовой прогноз:
-2.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.50 USD
Максимальная:
91.14 USD (37.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.10% (91.14 USD)
По эквити:
5.14% (8.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -497K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.51 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +38.71 USD
Макс. убыток в серии: -33.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
На счёте работает советник "Prado Pro".


С 1.07.2025 настройки в обсуждениях  MT5_PRADO_PRO_BTCUSD_BUY, риск на сделку = 3%.


https://www.mql5.com/ru/market/product/139266

Нет отзывов
2025.12.24 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
