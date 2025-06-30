シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prado Pro BTCUSD
Tatyana Kulyapina

Prado Pro BTCUSD

Tatyana Kulyapina
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
45 (59.21%)
損失トレード:
31 (40.79%)
ベストトレード:
32.51 USD
最悪のトレード:
-10.75 USD
総利益:
182.26 USD (1 661 435 pips)
総損失:
-224.74 USD (2 205 572 pips)
最大連続の勝ち:
5 (38.71 USD)
最大連続利益:
45.38 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
4.04%
最大入金額:
5.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
76 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.56 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-7.25 USD
最大連続の負け:
4 (-33.40 USD)
最大連続損失:
-33.40 USD (4)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.50 USD
最大の:
91.14 USD (37.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.10% (91.14 USD)
エクイティによる:
5.14% (8.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -544K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.51 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +38.71 USD
最大連続損失: -33.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.




レビューなし
2025.12.24 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください