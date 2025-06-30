- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
45 (59.21%)
損失トレード:
31 (40.79%)
ベストトレード:
32.51 USD
最悪のトレード:
-10.75 USD
総利益:
182.26 USD (1 661 435 pips)
総損失:
-224.74 USD (2 205 572 pips)
最大連続の勝ち:
5 (38.71 USD)
最大連続利益:
45.38 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
4.04%
最大入金額:
5.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
76 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.56 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-7.25 USD
最大連続の負け:
4 (-33.40 USD)
最大連続損失:
-33.40 USD (4)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.50 USD
最大の:
91.14 USD (37.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.10% (91.14 USD)
エクイティによる:
5.14% (8.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-544K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.51 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +38.71 USD
最大連続損失: -33.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
25
100%
76
59%
4%
0.81
-0.56
USD
USD
37%
1:500