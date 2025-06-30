SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prado Pro BTCUSD
Tatyana Kulyapina

Prado Pro BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
46 (59.74%)
Verlusttrades:
31 (40.26%)
Bester Trade:
32.51 USD
Schlechtester Trade:
-10.75 USD
Bruttoprofit:
182.52 USD (1 662 735 pips)
Bruttoverlust:
-224.74 USD (2 205 572 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (38.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.38 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
4.04%
Max deposit load:
5.63%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
77 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-33.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-6.27%
Jahresprognose:
-76.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.50 USD
Maximaler:
91.14 USD (37.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.10% (91.14 USD)
Kapital:
5.14% (8.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -543K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.51 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.




Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.24 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
