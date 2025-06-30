SinaisSeções
Tatyana Kulyapina

Prado Pro BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
45 (59.21%)
Negociações com perda:
31 (40.79%)
Melhor negociação:
32.51 USD
Pior negociação:
-10.75 USD
Lucro bruto:
182.26 USD (1 661 435 pips)
Perda bruta:
-224.74 USD (2 205 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (38.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.38 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
4.04%
Depósito máximo carregado:
5.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
76 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.56 USD
Lucro médio:
4.05 USD
Perda média:
-7.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-3.27%
Previsão anual:
-39.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.50 USD
Máximo:
91.14 USD (37.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.10% (91.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (8.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -544K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.51 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +38.71 USD
Máxima perda consecutiva: -33.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.




Sem comentários
2025.12.24 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
