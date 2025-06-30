信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Prado Pro BTCUSD
Tatyana Kulyapina

Prado Pro BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0条评论
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
75
盈利交易:
45 (60.00%)
亏损交易:
30 (40.00%)
最好交易:
32.51 USD
最差交易:
-10.75 USD
毛利:
182.26 USD (1 661 435 pips)
毛利亏损:
-219.92 USD (2 157 372 pips)
最大连续赢利:
5 (38.71 USD)
最大连续盈利:
45.38 USD (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
4.04%
最大入金加载:
5.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
75 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-7.33 USD
最大连续失误:
4 (-33.40 USD)
最大连续亏损:
-33.40 USD (4)
每月增长:
-0.31%
年度预测:
-3.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.50 USD
最大值:
91.14 USD (37.10%)
相对跌幅:
结余:
37.10% (91.14 USD)
净值:
5.14% (8.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -496K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.51 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +38.71 USD
最大连续亏损: -33.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
查看详细统计，请 登录 或者 注册

The account is running the "Prado Pro" advisor.




没有评论
2025.12.24 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Prado Pro BTCUSD
每月30 USD
-19%
0
0
USD
162
USD
25
100%
75
60%
4%
0.82
-0.50
USD
37%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载