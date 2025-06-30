- 成长
交易:
75
盈利交易:
45 (60.00%)
亏损交易:
30 (40.00%)
最好交易:
32.51 USD
最差交易:
-10.75 USD
毛利:
182.26 USD (1 661 435 pips)
毛利亏损:
-219.92 USD (2 157 372 pips)
最大连续赢利:
5 (38.71 USD)
最大连续盈利:
45.38 USD (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
4.04%
最大入金加载:
5.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
75 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-7.33 USD
最大连续失误:
4 (-33.40 USD)
最大连续亏损:
-33.40 USD (4)
每月增长:
-0.31%
年度预测:
-3.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.50 USD
最大值:
91.14 USD (37.10%)
相对跌幅:
结余:
37.10% (91.14 USD)
净值:
5.14% (8.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-496K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
最好交易: +32.51 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +38.71 USD
最大连续亏损: -33.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.
没有评论
每月30 USD
-19%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
25
100%
75
60%
4%
0.82
-0.50
USD
USD
37%
1:500