Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
32.51 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
109.21 USD (909 023 pips)
Perdita lorda:
-63.73 USD (595 486 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (38.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
2.99%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-5.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.32 USD (2)
Crescita mensile:
22.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.47 USD
Massimale:
35.87 USD (15.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.21% (35.87 USD)
Per equità:
2.59% (6.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|314K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.51 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.71 USD
Massima perdita consecutiva: -10.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.37 × 105
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.33 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
The account is running the "Prado Pro" advisor.
Non ci sono recensioni
