- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
994
Прибыльных трейдов:
767 (77.16%)
Убыточных трейдов:
227 (22.84%)
Лучший трейд:
12.59 USD
Худший трейд:
-27.94 USD
Общая прибыль:
2 122.45 USD (212 008 pips)
Общий убыток:
-1 706.56 USD (165 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (81.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.19 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
8.93%
Макс. загрузка депозита:
17.14%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
547 (55.03%)
Коротких трейдов:
447 (44.97%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-7.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.88 USD (3)
Прирост в месяц:
46.92%
Годовой прогноз:
569.26%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
250.09 USD (67.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.41% (250.05 USD)
По эквити:
12.11% (52.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|994
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|416
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.59 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +81.58 USD
Макс. убыток в серии: -56.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
еще 63...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
329%
0
0
USD
USD
631
USD
USD
39
97%
994
77%
9%
1.24
0.42
USD
USD
47%
1:500