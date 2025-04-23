СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL min dep 200usd
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL min dep 200usd

Dinh Khuong Tran
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 329%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
994
Прибыльных трейдов:
767 (77.16%)
Убыточных трейдов:
227 (22.84%)
Лучший трейд:
12.59 USD
Худший трейд:
-27.94 USD
Общая прибыль:
2 122.45 USD (212 008 pips)
Общий убыток:
-1 706.56 USD (165 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (81.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.19 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
8.93%
Макс. загрузка депозита:
17.14%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
547 (55.03%)
Коротких трейдов:
447 (44.97%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-7.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.88 USD (3)
Прирост в месяц:
46.92%
Годовой прогноз:
569.26%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
250.09 USD (67.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.41% (250.05 USD)
По эквити:
12.11% (52.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 994
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 416
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.59 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +81.58 USD
Макс. убыток в серии: -56.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
еще 63...
Нет отзывов
2026.01.15 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
