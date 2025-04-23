- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
992
盈利交易:
767 (77.31%)
亏损交易:
225 (22.68%)
最好交易:
12.59 USD
最差交易:
-27.94 USD
毛利:
2 122.45 USD (212 008 pips)
毛利亏损:
-1 668.15 USD (161 375 pips)
最大连续赢利:
25 (81.58 USD)
最大连续盈利:
91.19 USD (23)
夏普比率:
0.11
交易活动:
8.93%
最大入金加载:
17.14%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.82
长期交易:
545 (54.94%)
短期交易:
447 (45.06%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-7.41 USD
最大连续失误:
4 (-56.33 USD)
最大连续亏损:
-73.88 USD (3)
每月增长:
57.98%
年度预测:
703.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
250.09 USD (67.62%)
相对跌幅:
结余:
47.41% (250.05 USD)
净值:
12.11% (52.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|454
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.59 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +81.58 USD
最大连续亏损: -56.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
355%
0
0
USD
USD
669
USD
USD
39
97%
992
77%
9%
1.27
0.46
USD
USD
47%
1:500