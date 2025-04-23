信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL min dep 200usd
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL min dep 200usd

Dinh Khuong Tran
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 355%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
992
盈利交易:
767 (77.31%)
亏损交易:
225 (22.68%)
最好交易:
12.59 USD
最差交易:
-27.94 USD
毛利:
2 122.45 USD (212 008 pips)
毛利亏损:
-1 668.15 USD (161 375 pips)
最大连续赢利:
25 (81.58 USD)
最大连续盈利:
91.19 USD (23)
夏普比率:
0.11
交易活动:
8.93%
最大入金加载:
17.14%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.82
长期交易:
545 (54.94%)
短期交易:
447 (45.06%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-7.41 USD
最大连续失误:
4 (-56.33 USD)
最大连续亏损:
-73.88 USD (3)
每月增长:
57.98%
年度预测:
703.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
250.09 USD (67.62%)
相对跌幅:
结余:
47.41% (250.05 USD)
净值:
12.11% (52.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 992
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 454
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.59 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +81.58 USD
最大连续亏损: -56.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 更多...
没有评论
2026.01.15 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
