Sinais / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL min dep 200usd
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL min dep 200usd

Dinh Khuong Tran
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 355%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
992
Negociações com lucro:
767 (77.31%)
Negociações com perda:
225 (22.68%)
Melhor negociação:
12.59 USD
Pior negociação:
-27.94 USD
Lucro bruto:
2 122.45 USD (212 008 pips)
Perda bruta:
-1 668.07 USD (161 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (81.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.19 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
8.93%
Depósito máximo carregado:
17.14%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
545 (54.94%)
Negociações curtas:
447 (45.06%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-7.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.88 USD (3)
Crescimento mensal:
57.98%
Previsão anual:
703.53%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
250.09 USD (67.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.41% (250.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.11% (52.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 992
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 454
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.59 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +81.58 USD
Máxima perda consecutiva: -56.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
