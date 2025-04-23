- Crescimento
Negociações:
992
Negociações com lucro:
767 (77.31%)
Negociações com perda:
225 (22.68%)
Melhor negociação:
12.59 USD
Pior negociação:
-27.94 USD
Lucro bruto:
2 122.45 USD (212 008 pips)
Perda bruta:
-1 668.07 USD (161 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (81.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.19 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
8.93%
Depósito máximo carregado:
17.14%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
545 (54.94%)
Negociações curtas:
447 (45.06%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-7.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.88 USD (3)
Crescimento mensal:
57.98%
Previsão anual:
703.53%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
250.09 USD (67.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.41% (250.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.11% (52.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|454
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.59 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +81.58 USD
Máxima perda consecutiva: -56.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
