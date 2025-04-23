SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL min dep 200usd
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL min dep 200usd

Dinh Khuong Tran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 355%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
992
Gewinntrades:
767 (77.31%)
Verlusttrades:
225 (22.68%)
Bester Trade:
12.59 USD
Schlechtester Trade:
-27.94 USD
Bruttoprofit:
2 122.45 USD (212 008 pips)
Bruttoverlust:
-1 668.15 USD (161 375 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (81.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.19 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
8.93%
Max deposit load:
17.14%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
545 (54.94%)
Short-Positionen:
447 (45.06%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-56.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.88 USD (3)
Wachstum pro Monat :
55.88%
Jahresprognose:
678.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
250.09 USD (67.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.41% (250.05 USD)
Kapital:
12.11% (52.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 992
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 454
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.59 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
noch 63 ...
Keine Bewertungen
2026.01.15 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
