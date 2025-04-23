- 자본
- 축소
트레이드:
996
이익 거래:
769 (77.20%)
손실 거래:
227 (22.79%)
최고의 거래:
12.59 USD
최악의 거래:
-27.94 USD
총 수익:
2 126.64 USD (212 433 pips)
총 손실:
-1 706.68 USD (165 207 pips)
연속 최대 이익:
25 (81.58 USD)
연속 최대 이익:
91.19 USD (23)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
8.93%
최대 입금량:
17.14%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
547 (54.92%)
숏(주식차입매도):
449 (45.08%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
2.77 USD
평균 손실:
-7.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-56.33 USD)
연속 최대 손실:
-73.88 USD (3)
월별 성장률:
47.87%
연간 예측:
580.87%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
250.09 USD (67.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.41% (250.05 USD)
자본금별:
12.11% (52.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|996
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|420
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|47K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.59 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +81.58 USD
연속 최대 손실: -56.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 6001
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
331%
0
0
USD
USD
638
USD
USD
39
97%
996
77%
9%
1.24
0.42
USD
USD
47%
1:500