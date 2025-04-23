- Crescita
Trade:
631
Profit Trade:
483 (76.54%)
Loss Trade:
148 (23.45%)
Best Trade:
12.59 USD
Worst Trade:
-21.89 USD
Profitto lordo:
1 335.77 USD (132 643 pips)
Perdita lorda:
-1 099.86 USD (106 195 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (91.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.19 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
12.02%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
318 (50.40%)
Short Trade:
313 (49.60%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.74 USD (3)
Crescita mensile:
0.56%
Previsione annuale:
8.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
126.81 USD (34.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (121.72 USD)
Per equità:
11.40% (30.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|236
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.19 USD
Massima perdita consecutiva: -56.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
