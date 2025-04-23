- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
992
利益トレード:
767 (77.31%)
損失トレード:
225 (22.68%)
ベストトレード:
12.59 USD
最悪のトレード:
-27.94 USD
総利益:
2 122.45 USD (212 008 pips)
総損失:
-1 668.15 USD (161 375 pips)
最大連続の勝ち:
25 (81.58 USD)
最大連続利益:
91.19 USD (23)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
8.93%
最大入金額:
17.14%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
545 (54.94%)
短いトレード:
447 (45.06%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-7.41 USD
最大連続の負け:
4 (-56.33 USD)
最大連続損失:
-73.88 USD (3)
月間成長:
55.88%
年間予想:
678.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
250.09 USD (67.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.41% (250.05 USD)
エクイティによる:
12.11% (52.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|454
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.59 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +81.58 USD
最大連続損失: -56.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
