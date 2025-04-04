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Всего трейдов:
1 971
Прибыльных трейдов:
1 133 (57.48%)
Убыточных трейдов:
838 (42.52%)
Лучший трейд:
112.04 EUR
Худший трейд:
-96.96 EUR
Общая прибыль:
8 074.84 EUR (14 805 609 pips)
Общий убыток:
-6 214.76 EUR (8 468 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (99.85 EUR)
Макс. прибыль в серии:
385.10 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
78.89%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
1 188 (60.27%)
Коротких трейдов:
783 (39.73%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.94 EUR
Средняя прибыль:
7.13 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-120.70 EUR)
Макс. убыток в серии:
-238.59 EUR (12)
Прирост в месяц:
8.48%
Годовой прогноз:
102.93%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.61 EUR
Максимальная:
703.89 EUR (34.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.91% (705.85 EUR)
По эквити:
38.33% (808.88 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 498
DE40 329
USTEC 205
US500 185
US30 177
BTCUSD 111
TSLA.NAS 42
AMD.NAS 20
BE.NYSE 20
CCJ.NYSE 13
LRCX.NAS 13
AVGO.NAS 12
PLUG.NAS 12
AMAT.NAS 11
BABA.NYSE 10
INTC.NAS 10
HO.PAR 10
PLTR.NAS 10
HMY.NYSE 10
ASML.AMS 9
LMT.NYSE 9
AVAV.NAS 9
MVRS.NAS 8
RKLB.NAS 8
BAYN.ETR 7
TXN.NAS 7
QCOM.NAS 7
SAP.ETR 7
NFLX.NAS 6
NVDA.NAS 6
CRWD.NAS 6
MSTR.NAS 6
CW.NYSE 6
AIR.PAR 6
BAC.NYSE 5
KTOS.NAS 5
RUN.NAS 5
PYPL.NAS 5
BYD.NYSE 5
FSLR.NAS 5
TDG.NYSE 5
HEI.NYSE 5
ALV.ETR 4
ZM.NAS 4
SPOT.NYSE 4
CMCSA.NAS 4
BA.NYSE 4
GDX.NYSE 4
SEDG.NAS 4
HON.NYSE 4
TXT.NYSE 4
C.NYSE 4
HII.NYSE 4
SAF.PAR 4
GE.NYSE 4
AAPL.NAS 3
PFE.NYSE 3
GILD.NAS 3
ADI.NAS 3
ARWR.NAS 3
LHX.NYSE 3
NOC.NYSE 3
BA.LSE 3
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 2
MMM.NYSE 2
SCHW.NYSE 2
UAL.NAS 2
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 2
IAU.NYSE 2
AMZN.NAS 2
GD.NYSE 2
BKNG.NAS 2
NN.AMS 1
COST.NAS 1
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 1
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 1
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 1
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 1
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 1
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
DE40 -38
USTEC -233
US500 -61
US30 -444
BTCUSD -271
TSLA.NAS 176
AMD.NAS 51
BE.NYSE 33
CCJ.NYSE 10
LRCX.NAS 27
AVGO.NAS 19
PLUG.NAS 0
AMAT.NAS 32
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 3
HO.PAR 49
PLTR.NAS 11
HMY.NYSE 3
ASML.AMS 318
LMT.NYSE 41
AVAV.NAS 45
MVRS.NAS 29
RKLB.NAS 65
BAYN.ETR 15
TXN.NAS 9
QCOM.NAS 11
SAP.ETR 49
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 5
CRWD.NAS 10
MSTR.NAS 62
CW.NYSE 16
AIR.PAR 79
BAC.NYSE 1
KTOS.NAS 53
RUN.NAS 1
PYPL.NAS 0
BYD.NYSE 0
FSLR.NAS 8
TDG.NYSE 10
HEI.NYSE 6
ALV.ETR 10
ZM.NAS 3
SPOT.NYSE 11
CMCSA.NAS 1
BA.NYSE 10
GDX.NYSE 3
SEDG.NAS 2
HON.NYSE 3
TXT.NYSE 25
C.NYSE 1
HII.NYSE 5
SAF.PAR 11
GE.NYSE 2
AAPL.NAS 6
PFE.NYSE 0
GILD.NAS 2
ADI.NAS 4
ARWR.NAS 7
LHX.NYSE 5
NOC.NYSE 13
BA.LSE 4
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 1
MMM.NYSE 1
SCHW.NYSE 0
UAL.NAS 1
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 1
IAU.NYSE 16
AMZN.NAS 4
GD.NYSE 0
BKNG.NAS 0
NN.AMS 3
COST.NAS 4
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 3
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 0
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 3
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 0
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 0
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 169K
DE40 -33K
USTEC -229K
US500 -14K
US30 -441K
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 63K
AMD.NAS 418K
BE.NYSE 355K
CCJ.NYSE 107K
LRCX.NAS 291K
AVGO.NAS 214K
PLUG.NAS 3.4K
AMAT.NAS 347K
BABA.NYSE 6.7K
INTC.NAS 4K
HO.PAR 646K
PLTR.NAS 119K
HMY.NYSE 19K
ASML.AMS 3.3M
LMT.NYSE 46K
AVAV.NAS 47K
MVRS.NAS 32K
RKLB.NAS 139K
BAYN.ETR 142K
TXN.NAS 10K
QCOM.NAS 12K
SAP.ETR 495K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 5.7K
CRWD.NAS 133K
MSTR.NAS 14K
CW.NYSE 181K
AIR.PAR 832K
BAC.NYSE 14K
KTOS.NAS 56K
RUN.NAS 10K
PYPL.NAS 614
BYD.NYSE 4.9K
FSLR.NAS 87K
TDG.NYSE 137K
HEI.NYSE 64K
ALV.ETR 13K
ZM.NAS 37K
SPOT.NYSE 13K
CMCSA.NAS 738
BA.NYSE 105K
GDX.NYSE 549
SEDG.NAS 1.7K
HON.NYSE 3.6K
TXT.NYSE 29K
C.NYSE 12K
HII.NYSE 62K
SAF.PAR 147K
GE.NYSE 296K
AAPL.NAS 58K
PFE.NYSE 456
GILD.NAS 2K
ADI.NAS 46K
ARWR.NAS 7.4K
LHX.NYSE 56K
NOC.NYSE 135K
BA.LSE 33K
LLY.NYSE 3K
EH.NAS 1.8K
AMGN.NAS 22K
VRTX.NAS 1.6K
MMM.NYSE 1.7K
SCHW.NYSE 3.4K
UAL.NAS 16K
ENPH.NAS 11K
AGN.AMS 8.6K
IAU.NYSE 17K
AMZN.NAS 40K
GD.NYSE 6.5K
BKNG.NAS 529
NN.AMS 2.9K
COST.NAS 4.1K
GOOG.NAS 1.3K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
PEP.NAS 886
AKZA.AMS 25K
RTX.NYSE 11K
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
MCHI.NAS 3.7K
PHIA.AMS 7.1K
ILMN.NAS 4.6K
ADBE.NAS 12K
ORCL.NYSE 881
DIS.NYSE 840
BAH.NYSE 4.3K
AMT.NYSE 1K
CSCO.NAS 310
SBUX.NAS 970
XOM.NYSE 1.1K
SPCX.NAS 5K
ADP.NAS 15K
MSFT.NAS 2.5K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
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Лучший трейд: +112.04 EUR
Худший трейд: -97 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +99.85 EUR
Макс. убыток в серии: -120.70 EUR

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Capital.ComBah-Live
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ExnessKE-MT5Real9
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TriveEurope-Live2
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FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.94 × 17
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
11.18 × 189
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
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2026.07.27 14:57
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2026.07.22 14:05
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2026.07.22 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 14:51
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2026.07.21 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 09:20
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2026.07.20 14:06
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2026.07.20 12:06
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2026.07.20 09:14
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2026.07.20 07:12
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2026.07.17 16:29
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2026.07.17 12:27
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2026.07.17 09:25
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2026.07.17 08:25
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2026.07.17 06:23
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2026.07.17 05:23
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50 USD в месяц
250%
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USD
2.6K
EUR
71
79%
1 971
57%
100%
1.29
0.94
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