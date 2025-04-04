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|
100 200 300 400 500
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|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
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|13K
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|105K
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|1.7K
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|C.NYSE
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|HII.NYSE
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|SAF.PAR
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|296K
|AAPL.NAS
|58K
|PFE.NYSE
|456
|GILD.NAS
|2K
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|46K
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|56K
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|1.8K
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|11K
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|8.6K
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|17K
|AMZN.NAS
|40K
|GD.NYSE
|6.5K
|BKNG.NAS
|529
|NN.AMS
|2.9K
|COST.NAS
|4.1K
|GOOG.NAS
|1.3K
|LDOS.NYSE
|22K
|HEIA.AMS
|7K
|PEP.NAS
|886
|AKZA.AMS
|25K
|RTX.NYSE
|11K
|KBR.NYSE
|279
|INTU.NAS
|1.7K
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|3.7K
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|7.1K
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|12K
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|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FBS-Real
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Capital.ComBah-Live
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ExnessKE-MT5Real9
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FPTradingLLC-Live
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FPMarketsLLC-Live
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tegasFX-Main-UK
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ICMarketsSC-MT5-2
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CapitalPointTrading-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5
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OxSecurities-Live
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WingoGroupLtdTestOnly-Trade
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TickmillUK-Live
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Top1Group-Live
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ICMarketsSC-MT5-4
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FxPro-MT5 Live02
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Exness-MT5Real10
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VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
This signal provides Stock & Gold trades with broker IC Trading
Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685
Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en
Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17
Broker RoboForex: https://rinfinity.com/a/jxfj
Broker Vantage: https://go.vantagefx.com/visit/?bta=55899&brand=vantagefx
Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872
MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
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