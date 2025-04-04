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CWDT SGU

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growth since 2025 239%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 961
Profit Trades:
1 123 (57.26%)
Loss Trades:
838 (42.73%)
Best trade:
112.04 EUR
Worst trade:
-96.96 EUR
Gross Profit:
7 999.10 EUR (14 796 839 pips)
Gross Loss:
-6 214.43 EUR (8 468 427 pips)
Maximum consecutive wins:
60 (99.85 EUR)
Maximal consecutive profit:
385.10 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
78.89%
Latest trade:
20 hours ago
Trades per week:
48
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
2.54
Long Trades:
1 178 (60.07%)
Short Trades:
783 (39.93%)
Profit Factor:
1.29
Expected Payoff:
0.91 EUR
Average Profit:
7.12 EUR
Average Loss:
-7.42 EUR
Maximum consecutive losses:
22 (-120.70 EUR)
Maximal consecutive loss:
-238.59 EUR (12)
Monthly growth:
3.30%
Annual Forecast:
40.03%
Algo trading:
79%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.61 EUR
Maximal:
703.89 EUR (34.54%)
Relative drawdown:
By Balance:
26.91% (705.85 EUR)
By Equity:
38.33% (808.88 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 488
DE40 329
USTEC 205
US500 185
US30 177
BTCUSD 111
TSLA.NAS 42
AMD.NAS 20
BE.NYSE 20
CCJ.NYSE 13
LRCX.NAS 13
AVGO.NAS 12
PLUG.NAS 12
AMAT.NAS 11
BABA.NYSE 10
INTC.NAS 10
HO.PAR 10
PLTR.NAS 10
HMY.NYSE 10
ASML.AMS 9
LMT.NYSE 9
AVAV.NAS 9
MVRS.NAS 8
RKLB.NAS 8
BAYN.ETR 7
TXN.NAS 7
QCOM.NAS 7
SAP.ETR 7
NFLX.NAS 6
NVDA.NAS 6
CRWD.NAS 6
MSTR.NAS 6
CW.NYSE 6
AIR.PAR 6
BAC.NYSE 5
KTOS.NAS 5
RUN.NAS 5
PYPL.NAS 5
BYD.NYSE 5
FSLR.NAS 5
TDG.NYSE 5
HEI.NYSE 5
ALV.ETR 4
ZM.NAS 4
SPOT.NYSE 4
CMCSA.NAS 4
BA.NYSE 4
GDX.NYSE 4
SEDG.NAS 4
HON.NYSE 4
TXT.NYSE 4
C.NYSE 4
HII.NYSE 4
SAF.PAR 4
GE.NYSE 4
AAPL.NAS 3
PFE.NYSE 3
GILD.NAS 3
ADI.NAS 3
ARWR.NAS 3
LHX.NYSE 3
NOC.NYSE 3
BA.LSE 3
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 2
MMM.NYSE 2
SCHW.NYSE 2
UAL.NAS 2
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 2
IAU.NYSE 2
AMZN.NAS 2
GD.NYSE 2
BKNG.NAS 2
NN.AMS 1
COST.NAS 1
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 1
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 1
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 1
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 1
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 1
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
DE40 -38
USTEC -233
US500 -61
US30 -444
BTCUSD -271
TSLA.NAS 176
AMD.NAS 51
BE.NYSE 33
CCJ.NYSE 10
LRCX.NAS 27
AVGO.NAS 19
PLUG.NAS 0
AMAT.NAS 32
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 3
HO.PAR 49
PLTR.NAS 11
HMY.NYSE 3
ASML.AMS 318
LMT.NYSE 41
AVAV.NAS 45
MVRS.NAS 29
RKLB.NAS 65
BAYN.ETR 15
TXN.NAS 9
QCOM.NAS 11
SAP.ETR 49
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 5
CRWD.NAS 10
MSTR.NAS 62
CW.NYSE 16
AIR.PAR 79
BAC.NYSE 1
KTOS.NAS 53
RUN.NAS 1
PYPL.NAS 0
BYD.NYSE 0
FSLR.NAS 8
TDG.NYSE 10
HEI.NYSE 6
ALV.ETR 10
ZM.NAS 3
SPOT.NYSE 11
CMCSA.NAS 1
BA.NYSE 10
GDX.NYSE 3
SEDG.NAS 2
HON.NYSE 3
TXT.NYSE 25
C.NYSE 1
HII.NYSE 5
SAF.PAR 11
GE.NYSE 2
AAPL.NAS 6
PFE.NYSE 0
GILD.NAS 2
ADI.NAS 4
ARWR.NAS 7
LHX.NYSE 5
NOC.NYSE 13
BA.LSE 4
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 1
MMM.NYSE 1
SCHW.NYSE 0
UAL.NAS 1
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 1
IAU.NYSE 16
AMZN.NAS 4
GD.NYSE 0
BKNG.NAS 0
NN.AMS 3
COST.NAS 4
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 3
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 0
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 3
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 0
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 0
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 160K
DE40 -33K
USTEC -229K
US500 -14K
US30 -441K
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 63K
AMD.NAS 418K
BE.NYSE 355K
CCJ.NYSE 107K
LRCX.NAS 291K
AVGO.NAS 214K
PLUG.NAS 3.4K
AMAT.NAS 347K
BABA.NYSE 6.7K
INTC.NAS 4K
HO.PAR 646K
PLTR.NAS 119K
HMY.NYSE 19K
ASML.AMS 3.3M
LMT.NYSE 46K
AVAV.NAS 47K
MVRS.NAS 32K
RKLB.NAS 139K
BAYN.ETR 142K
TXN.NAS 10K
QCOM.NAS 12K
SAP.ETR 495K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 5.7K
CRWD.NAS 133K
MSTR.NAS 14K
CW.NYSE 181K
AIR.PAR 832K
BAC.NYSE 14K
KTOS.NAS 56K
RUN.NAS 10K
PYPL.NAS 614
BYD.NYSE 4.9K
FSLR.NAS 87K
TDG.NYSE 137K
HEI.NYSE 64K
ALV.ETR 13K
ZM.NAS 37K
SPOT.NYSE 13K
CMCSA.NAS 738
BA.NYSE 105K
GDX.NYSE 549
SEDG.NAS 1.7K
HON.NYSE 3.6K
TXT.NYSE 29K
C.NYSE 12K
HII.NYSE 62K
SAF.PAR 147K
GE.NYSE 296K
AAPL.NAS 58K
PFE.NYSE 456
GILD.NAS 2K
ADI.NAS 46K
ARWR.NAS 7.4K
LHX.NYSE 56K
NOC.NYSE 135K
BA.LSE 33K
LLY.NYSE 3K
EH.NAS 1.8K
AMGN.NAS 22K
VRTX.NAS 1.6K
MMM.NYSE 1.7K
SCHW.NYSE 3.4K
UAL.NAS 16K
ENPH.NAS 11K
AGN.AMS 8.6K
IAU.NYSE 17K
AMZN.NAS 40K
GD.NYSE 6.5K
BKNG.NAS 529
NN.AMS 2.9K
COST.NAS 4.1K
GOOG.NAS 1.3K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
PEP.NAS 886
AKZA.AMS 25K
RTX.NYSE 11K
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
MCHI.NAS 3.7K
PHIA.AMS 7.1K
ILMN.NAS 4.6K
ADBE.NAS 12K
ORCL.NYSE 881
DIS.NYSE 840
BAH.NYSE 4.3K
AMT.NYSE 1K
CSCO.NAS 310
SBUX.NAS 970
XOM.NYSE 1.1K
SPCX.NAS 5K
ADP.NAS 15K
MSFT.NAS 2.5K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +112.04 EUR
Worst trade: -97 EUR
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +99.85 EUR
Maximal consecutive loss: -120.70 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FBS-Real
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Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.94 × 17
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.67 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
11.18 × 189
FxPro-MT5 Live02
11.51 × 35
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
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2026.07.31 09:41
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2026.07.31 07:41
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2026.07.27 14:57
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2026.07.21 14:51
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2026.07.21 10:50
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2026.07.21 09:20
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2026.07.20 14:06
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2026.07.20 12:06
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2026.07.20 09:14
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2026.07.20 07:12
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2026.07.17 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 12:27
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2026.07.17 09:25
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2026.07.17 08:25
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2026.07.17 06:23
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2026.07.17 05:23
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2026.07.17 03:21
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Expert Advisors
Trades
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Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
CWDT SGU
50 USD per month
239%
0
0
USD
2.5K
EUR
70
79%
1 961
57%
100%
1.28
0.91
EUR
38%
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