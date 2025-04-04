SinyallerBölümler
Chiwi's IT

CWDT SGU

Chiwi's IT
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
50 USD
büyüme başlangıcı: 2025 38%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
204 (71.08%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (28.92%)
En iyi işlem:
48.19 EUR
En kötü işlem:
-11.68 EUR
Brüt kâr:
544.60 EUR (3 207 811 pips)
Brüt zarar:
-425.12 EUR (4 767 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (99.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
99.85 EUR (60)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
78.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
223 (77.70%)
Satış işlemleri:
64 (22.30%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
2.67 EUR
Ortalama zarar:
-5.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-82.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-82.95 EUR (21)
Aylık büyüme:
-14.29%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.61 EUR
Maksimum:
119.08 EUR (36.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.38% (116.94 EUR)
Varlığa göre:
23.54% (120.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 111
TSLA.NAS 35
PLUG.NAS 9
AMD.NAS 8
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 6
BAYN.ETR 5
NFLX.NAS 5
NVDA.NAS 5
AVGO.NAS 5
CRWD.NAS 4
PLTR.NAS 4
LMT.NYSE 4
HMY.NYSE 4
BAC.NYSE 3
CCJ.NYSE 3
ASML.AMS 3
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 3
KTOS.NAS 3
MSTR.NAS 3
RUN.NAS 3
ALV.ETR 2
PFE.NYSE 2
MVRS.NAS 2
TXN.NAS 2
QCOM.NAS 2
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 2
BA.NYSE 2
GDX.NYSE 2
AVAV.NAS 2
PYPL.NAS 2
FSLR.NAS 2
BE.NYSE 2
NN.AMS 1
LLY.NYSE 1
AAPL.NAS 1
ZM.NAS 1
COST.NAS 1
HO.PAR 1
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
AMGN.NAS 1
BYD.NYSE 1
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 1
SAP.ETR 1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 1
CW.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -271
TSLA.NAS 167
PLUG.NAS 0
AMD.NAS 20
BABA.NYSE 4
INTC.NAS 2
BAYN.ETR 8
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 4
AVGO.NAS 7
CRWD.NAS 6
PLTR.NAS 7
LMT.NYSE 3
HMY.NYSE 1
BAC.NYSE 1
CCJ.NYSE 2
ASML.AMS 19
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 4
KTOS.NAS 14
MSTR.NAS 59
RUN.NAS 0
ALV.ETR 3
PFE.NYSE 0
MVRS.NAS 4
TXN.NAS 1
QCOM.NAS 3
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 0
BA.NYSE 3
GDX.NYSE 1
AVAV.NAS 6
PYPL.NAS 0
FSLR.NAS 1
BE.NYSE 2
NN.AMS 3
LLY.NYSE 3
AAPL.NAS 2
ZM.NAS 0
COST.NAS 4
HO.PAR 10
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
AMGN.NAS 2
BYD.NYSE 0
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 3
SAP.ETR -1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 0
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 2
CW.NYSE 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 53K
PLUG.NAS 1.6K
AMD.NAS 81K
BABA.NYSE 4.8K
INTC.NAS 2.2K
BAYN.ETR 76K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 4.6K
AVGO.NAS 71K
CRWD.NAS 70K
PLTR.NAS 71K
LMT.NYSE 3.1K
HMY.NYSE 5.7K
BAC.NYSE 11K
CCJ.NYSE 23K
ASML.AMS 266K
AMAT.NAS 35K
LRCX.NAS 43K
KTOS.NAS 15K
MSTR.NAS 10K
RUN.NAS 3.1K
ALV.ETR 4K
PFE.NYSE 331
MVRS.NAS 4.5K
TXN.NAS 1.2K
QCOM.NAS 3.1K
GILD.NAS 1.9K
SPOT.NYSE 2.5K
CMCSA.NAS 547
BA.NYSE 37K
GDX.NYSE 188
AVAV.NAS 6.7K
PYPL.NAS 409
FSLR.NAS 11K
BE.NYSE 22K
NN.AMS 2.9K
LLY.NYSE 2.9K
AAPL.NAS 16K
ZM.NAS 3.7K
COST.NAS 4.1K
HO.PAR 97K
GOOG.NAS 1.3K
EH.NAS 1.5K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
AMGN.NAS 21K
BYD.NYSE 560
PEP.NAS 886
VRTX.NAS 1.2K
SEDG.NAS 200
AKZA.AMS 25K
SAP.ETR 5K
RTX.NYSE 11K
ADI.NAS 6.1K
MMM.NYSE 552
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
ARWR.NAS 2.5K
CW.NYSE 17K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.19 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 60
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +99.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -82.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bu sinyal, IC Trading aracılığıyla hisse senedi işlemleri sağlar.
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 19:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.04 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CWDT SGU
Ayda 50 USD
38%
0
0
USD
441
EUR
25
53%
287
71%
100%
1.28
0.42
EUR
24%
1:500
