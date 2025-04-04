- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
204 (71.08%)
Perte trades:
83 (28.92%)
Meilleure transaction:
48.19 EUR
Pire transaction:
-11.68 EUR
Bénéfice brut:
544.60 EUR (3 207 811 pips)
Perte brute:
-425.12 EUR (4 767 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (99.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
99.85 EUR (60)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
78.89%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
223 (77.70%)
Courts trades:
64 (22.30%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
2.67 EUR
Perte moyenne:
-5.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-82.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-82.95 EUR (21)
Croissance mensuelle:
-14.29%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.61 EUR
Maximal:
119.08 EUR (36.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.38% (116.94 EUR)
Par fonds propres:
23.54% (120.99 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|111
|TSLA.NAS
|35
|PLUG.NAS
|9
|AMD.NAS
|8
|BABA.NYSE
|6
|INTC.NAS
|6
|BAYN.ETR
|5
|NFLX.NAS
|5
|NVDA.NAS
|5
|AVGO.NAS
|5
|CRWD.NAS
|4
|PLTR.NAS
|4
|LMT.NYSE
|4
|HMY.NYSE
|4
|BAC.NYSE
|3
|CCJ.NYSE
|3
|ASML.AMS
|3
|AMAT.NAS
|3
|LRCX.NAS
|3
|KTOS.NAS
|3
|MSTR.NAS
|3
|RUN.NAS
|3
|ALV.ETR
|2
|PFE.NYSE
|2
|MVRS.NAS
|2
|TXN.NAS
|2
|QCOM.NAS
|2
|GILD.NAS
|2
|SPOT.NYSE
|2
|CMCSA.NAS
|2
|BA.NYSE
|2
|GDX.NYSE
|2
|AVAV.NAS
|2
|PYPL.NAS
|2
|FSLR.NAS
|2
|BE.NYSE
|2
|NN.AMS
|1
|LLY.NYSE
|1
|AAPL.NAS
|1
|ZM.NAS
|1
|COST.NAS
|1
|HO.PAR
|1
|GOOG.NAS
|1
|EH.NAS
|1
|LDOS.NYSE
|1
|HEIA.AMS
|1
|AMGN.NAS
|1
|BYD.NYSE
|1
|PEP.NAS
|1
|VRTX.NAS
|1
|SEDG.NAS
|1
|AKZA.AMS
|1
|SAP.ETR
|1
|RTX.NYSE
|1
|ADI.NAS
|1
|MMM.NYSE
|1
|KBR.NYSE
|1
|INTU.NAS
|1
|ARWR.NAS
|1
|CW.NYSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-271
|TSLA.NAS
|167
|PLUG.NAS
|0
|AMD.NAS
|20
|BABA.NYSE
|4
|INTC.NAS
|2
|BAYN.ETR
|8
|NFLX.NAS
|7
|NVDA.NAS
|4
|AVGO.NAS
|7
|CRWD.NAS
|6
|PLTR.NAS
|7
|LMT.NYSE
|3
|HMY.NYSE
|1
|BAC.NYSE
|1
|CCJ.NYSE
|2
|ASML.AMS
|19
|AMAT.NAS
|3
|LRCX.NAS
|4
|KTOS.NAS
|14
|MSTR.NAS
|59
|RUN.NAS
|0
|ALV.ETR
|3
|PFE.NYSE
|0
|MVRS.NAS
|4
|TXN.NAS
|1
|QCOM.NAS
|3
|GILD.NAS
|2
|SPOT.NYSE
|2
|CMCSA.NAS
|0
|BA.NYSE
|3
|GDX.NYSE
|1
|AVAV.NAS
|6
|PYPL.NAS
|0
|FSLR.NAS
|1
|BE.NYSE
|2
|NN.AMS
|3
|LLY.NYSE
|3
|AAPL.NAS
|2
|ZM.NAS
|0
|COST.NAS
|4
|HO.PAR
|10
|GOOG.NAS
|1
|EH.NAS
|1
|LDOS.NYSE
|2
|HEIA.AMS
|0
|AMGN.NAS
|2
|BYD.NYSE
|0
|PEP.NAS
|1
|VRTX.NAS
|1
|SEDG.NAS
|1
|AKZA.AMS
|3
|SAP.ETR
|-1
|RTX.NYSE
|1
|ADI.NAS
|1
|MMM.NYSE
|0
|KBR.NYSE
|0
|INTU.NAS
|1
|ARWR.NAS
|2
|CW.NYSE
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2.8M
|TSLA.NAS
|53K
|PLUG.NAS
|1.6K
|AMD.NAS
|81K
|BABA.NYSE
|4.8K
|INTC.NAS
|2.2K
|BAYN.ETR
|76K
|NFLX.NAS
|8K
|NVDA.NAS
|4.6K
|AVGO.NAS
|71K
|CRWD.NAS
|70K
|PLTR.NAS
|71K
|LMT.NYSE
|3.1K
|HMY.NYSE
|5.7K
|BAC.NYSE
|11K
|CCJ.NYSE
|23K
|ASML.AMS
|266K
|AMAT.NAS
|35K
|LRCX.NAS
|43K
|KTOS.NAS
|15K
|MSTR.NAS
|10K
|RUN.NAS
|3.1K
|ALV.ETR
|4K
|PFE.NYSE
|331
|MVRS.NAS
|4.5K
|TXN.NAS
|1.2K
|QCOM.NAS
|3.1K
|GILD.NAS
|1.9K
|SPOT.NYSE
|2.5K
|CMCSA.NAS
|547
|BA.NYSE
|37K
|GDX.NYSE
|188
|AVAV.NAS
|6.7K
|PYPL.NAS
|409
|FSLR.NAS
|11K
|BE.NYSE
|22K
|NN.AMS
|2.9K
|LLY.NYSE
|2.9K
|AAPL.NAS
|16K
|ZM.NAS
|3.7K
|COST.NAS
|4.1K
|HO.PAR
|97K
|GOOG.NAS
|1.3K
|EH.NAS
|1.5K
|LDOS.NYSE
|22K
|HEIA.AMS
|7K
|AMGN.NAS
|21K
|BYD.NYSE
|560
|PEP.NAS
|886
|VRTX.NAS
|1.2K
|SEDG.NAS
|200
|AKZA.AMS
|25K
|SAP.ETR
|5K
|RTX.NYSE
|11K
|ADI.NAS
|6.1K
|MMM.NYSE
|552
|KBR.NYSE
|279
|INTU.NAS
|1.7K
|ARWR.NAS
|2.5K
|CW.NYSE
|17K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +48.19 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +99.85 EUR
Perte consécutive maximale: -82.95 EUR
Pas de données
Ce signal fournit des transactions sur actions via le courtier IC Trading.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
38%
0
0
USD
USD
441
EUR
EUR
25
53%
287
71%
100%
1.28
0.42
EUR
EUR
24%
1:500