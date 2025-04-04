SignauxSections
CWDT SGU

Chiwi's IT
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
204 (71.08%)
Perte trades:
83 (28.92%)
Meilleure transaction:
48.19 EUR
Pire transaction:
-11.68 EUR
Bénéfice brut:
544.60 EUR (3 207 811 pips)
Perte brute:
-425.12 EUR (4 767 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (99.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
99.85 EUR (60)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
78.89%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
223 (77.70%)
Courts trades:
64 (22.30%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
2.67 EUR
Perte moyenne:
-5.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-82.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-82.95 EUR (21)
Croissance mensuelle:
-14.29%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.61 EUR
Maximal:
119.08 EUR (36.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.38% (116.94 EUR)
Par fonds propres:
23.54% (120.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 111
TSLA.NAS 35
PLUG.NAS 9
AMD.NAS 8
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 6
BAYN.ETR 5
NFLX.NAS 5
NVDA.NAS 5
AVGO.NAS 5
CRWD.NAS 4
PLTR.NAS 4
LMT.NYSE 4
HMY.NYSE 4
BAC.NYSE 3
CCJ.NYSE 3
ASML.AMS 3
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 3
KTOS.NAS 3
MSTR.NAS 3
RUN.NAS 3
ALV.ETR 2
PFE.NYSE 2
MVRS.NAS 2
TXN.NAS 2
QCOM.NAS 2
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 2
BA.NYSE 2
GDX.NYSE 2
AVAV.NAS 2
PYPL.NAS 2
FSLR.NAS 2
BE.NYSE 2
NN.AMS 1
LLY.NYSE 1
AAPL.NAS 1
ZM.NAS 1
COST.NAS 1
HO.PAR 1
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
AMGN.NAS 1
BYD.NYSE 1
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 1
SAP.ETR 1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 1
CW.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -271
TSLA.NAS 167
PLUG.NAS 0
AMD.NAS 20
BABA.NYSE 4
INTC.NAS 2
BAYN.ETR 8
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 4
AVGO.NAS 7
CRWD.NAS 6
PLTR.NAS 7
LMT.NYSE 3
HMY.NYSE 1
BAC.NYSE 1
CCJ.NYSE 2
ASML.AMS 19
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 4
KTOS.NAS 14
MSTR.NAS 59
RUN.NAS 0
ALV.ETR 3
PFE.NYSE 0
MVRS.NAS 4
TXN.NAS 1
QCOM.NAS 3
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 0
BA.NYSE 3
GDX.NYSE 1
AVAV.NAS 6
PYPL.NAS 0
FSLR.NAS 1
BE.NYSE 2
NN.AMS 3
LLY.NYSE 3
AAPL.NAS 2
ZM.NAS 0
COST.NAS 4
HO.PAR 10
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
AMGN.NAS 2
BYD.NYSE 0
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 3
SAP.ETR -1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 0
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 2
CW.NYSE 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 53K
PLUG.NAS 1.6K
AMD.NAS 81K
BABA.NYSE 4.8K
INTC.NAS 2.2K
BAYN.ETR 76K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 4.6K
AVGO.NAS 71K
CRWD.NAS 70K
PLTR.NAS 71K
LMT.NYSE 3.1K
HMY.NYSE 5.7K
BAC.NYSE 11K
CCJ.NYSE 23K
ASML.AMS 266K
AMAT.NAS 35K
LRCX.NAS 43K
KTOS.NAS 15K
MSTR.NAS 10K
RUN.NAS 3.1K
ALV.ETR 4K
PFE.NYSE 331
MVRS.NAS 4.5K
TXN.NAS 1.2K
QCOM.NAS 3.1K
GILD.NAS 1.9K
SPOT.NYSE 2.5K
CMCSA.NAS 547
BA.NYSE 37K
GDX.NYSE 188
AVAV.NAS 6.7K
PYPL.NAS 409
FSLR.NAS 11K
BE.NYSE 22K
NN.AMS 2.9K
LLY.NYSE 2.9K
AAPL.NAS 16K
ZM.NAS 3.7K
COST.NAS 4.1K
HO.PAR 97K
GOOG.NAS 1.3K
EH.NAS 1.5K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
AMGN.NAS 21K
BYD.NYSE 560
PEP.NAS 886
VRTX.NAS 1.2K
SEDG.NAS 200
AKZA.AMS 25K
SAP.ETR 5K
RTX.NYSE 11K
ADI.NAS 6.1K
MMM.NYSE 552
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
ARWR.NAS 2.5K
CW.NYSE 17K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.19 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +99.85 EUR
Perte consécutive maximale: -82.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal fournit des transactions sur actions via le courtier IC Trading.
Aucun avis
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 19:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.04 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
