Chiwi's IT

CWDT SGU

Chiwi's IT
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 38%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
204 (71.08%)
Loss Trade:
83 (28.92%)
Best Trade:
48.19 EUR
Worst Trade:
-11.68 EUR
Profitto lordo:
544.60 EUR (3 207 811 pips)
Perdita lorda:
-425.12 EUR (4 767 594 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (99.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
99.85 EUR (60)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
223 (77.70%)
Short Trade:
64 (22.30%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
2.67 EUR
Perdita media:
-5.12 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-82.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-82.95 EUR (21)
Crescita mensile:
-14.29%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.61 EUR
Massimale:
119.08 EUR (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.38% (116.94 EUR)
Per equità:
23.54% (120.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 111
TSLA.NAS 35
PLUG.NAS 9
AMD.NAS 8
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 6
BAYN.ETR 5
NFLX.NAS 5
NVDA.NAS 5
AVGO.NAS 5
CRWD.NAS 4
PLTR.NAS 4
LMT.NYSE 4
HMY.NYSE 4
BAC.NYSE 3
CCJ.NYSE 3
ASML.AMS 3
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 3
KTOS.NAS 3
MSTR.NAS 3
RUN.NAS 3
ALV.ETR 2
PFE.NYSE 2
MVRS.NAS 2
TXN.NAS 2
QCOM.NAS 2
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 2
BA.NYSE 2
GDX.NYSE 2
AVAV.NAS 2
PYPL.NAS 2
FSLR.NAS 2
BE.NYSE 2
NN.AMS 1
LLY.NYSE 1
AAPL.NAS 1
ZM.NAS 1
COST.NAS 1
HO.PAR 1
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
AMGN.NAS 1
BYD.NYSE 1
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 1
SAP.ETR 1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 1
CW.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -271
TSLA.NAS 167
PLUG.NAS 0
AMD.NAS 20
BABA.NYSE 4
INTC.NAS 2
BAYN.ETR 8
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 4
AVGO.NAS 7
CRWD.NAS 6
PLTR.NAS 7
LMT.NYSE 3
HMY.NYSE 1
BAC.NYSE 1
CCJ.NYSE 2
ASML.AMS 19
AMAT.NAS 3
LRCX.NAS 4
KTOS.NAS 14
MSTR.NAS 59
RUN.NAS 0
ALV.ETR 3
PFE.NYSE 0
MVRS.NAS 4
TXN.NAS 1
QCOM.NAS 3
GILD.NAS 2
SPOT.NYSE 2
CMCSA.NAS 0
BA.NYSE 3
GDX.NYSE 1
AVAV.NAS 6
PYPL.NAS 0
FSLR.NAS 1
BE.NYSE 2
NN.AMS 3
LLY.NYSE 3
AAPL.NAS 2
ZM.NAS 0
COST.NAS 4
HO.PAR 10
GOOG.NAS 1
EH.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
AMGN.NAS 2
BYD.NYSE 0
PEP.NAS 1
VRTX.NAS 1
SEDG.NAS 1
AKZA.AMS 3
SAP.ETR -1
RTX.NYSE 1
ADI.NAS 1
MMM.NYSE 0
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
ARWR.NAS 2
CW.NYSE 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 53K
PLUG.NAS 1.6K
AMD.NAS 81K
BABA.NYSE 4.8K
INTC.NAS 2.2K
BAYN.ETR 76K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 4.6K
AVGO.NAS 71K
CRWD.NAS 70K
PLTR.NAS 71K
LMT.NYSE 3.1K
HMY.NYSE 5.7K
BAC.NYSE 11K
CCJ.NYSE 23K
ASML.AMS 266K
AMAT.NAS 35K
LRCX.NAS 43K
KTOS.NAS 15K
MSTR.NAS 10K
RUN.NAS 3.1K
ALV.ETR 4K
PFE.NYSE 331
MVRS.NAS 4.5K
TXN.NAS 1.2K
QCOM.NAS 3.1K
GILD.NAS 1.9K
SPOT.NYSE 2.5K
CMCSA.NAS 547
BA.NYSE 37K
GDX.NYSE 188
AVAV.NAS 6.7K
PYPL.NAS 409
FSLR.NAS 11K
BE.NYSE 22K
NN.AMS 2.9K
LLY.NYSE 2.9K
AAPL.NAS 16K
ZM.NAS 3.7K
COST.NAS 4.1K
HO.PAR 97K
GOOG.NAS 1.3K
EH.NAS 1.5K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
AMGN.NAS 21K
BYD.NYSE 560
PEP.NAS 886
VRTX.NAS 1.2K
SEDG.NAS 200
AKZA.AMS 25K
SAP.ETR 5K
RTX.NYSE 11K
ADI.NAS 6.1K
MMM.NYSE 552
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
ARWR.NAS 2.5K
CW.NYSE 17K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.19 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +99.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -82.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo segnale fornisce operazioni su azioni tramite il broker IC Trading.
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 19:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.04 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CWDT SGU
50USD al mese
38%
0
0
USD
441
EUR
25
53%
287
71%
100%
1.28
0.42
EUR
24%
1:500
