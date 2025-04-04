- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 992
盈利交易:
1 139 (57.17%)
亏损交易:
853 (42.82%)
最好交易:
112.04 EUR
最差交易:
-96.96 EUR
毛利:
8 094.73 EUR (14 808 300 pips)
毛利亏损:
-6 550.87 EUR (8 503 660 pips)
最大连续赢利:
60 (99.85 EUR)
最大连续盈利:
385.10 EUR (13)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
78.89%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
6 天
采收率:
2.19
长期交易:
1 206 (60.54%)
短期交易:
786 (39.46%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.78 EUR
平均利润:
7.11 EUR
平均损失:
-7.68 EUR
最大连续失误:
22 (-120.70 EUR)
最大连续亏损:
-260.06 EUR (12)
每月增长:
-5.84%
年度预测:
-70.84%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.61 EUR
最大值:
703.89 EUR (34.54%)
相对跌幅:
结余:
26.91% (705.85 EUR)
净值:
38.33% (808.88 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|DE40
|329
|USTEC
|205
|US500
|185
|US30
|177
|BTCUSD
|111
|TSLA.NAS
|46
|AMD.NAS
|20
|BE.NYSE
|20
|CCJ.NYSE
|13
|LRCX.NAS
|13
|AVGO.NAS
|12
|PLUG.NAS
|12
|AMAT.NAS
|11
|BABA.NYSE
|10
|INTC.NAS
|10
|HO.PAR
|10
|PLTR.NAS
|10
|HMY.NYSE
|10
|ASML.AMS
|9
|LMT.NYSE
|9
|AVAV.NAS
|9
|MVRS.NAS
|8
|RKLB.NAS
|8
|BAYN.ETR
|7
|TXN.NAS
|7
|QCOM.NAS
|7
|SAP.ETR
|7
|NFLX.NAS
|6
|NVDA.NAS
|6
|CRWD.NAS
|6
|MSTR.NAS
|6
|CW.NYSE
|6
|AIR.PAR
|6
|BAC.NYSE
|5
|KTOS.NAS
|5
|RUN.NAS
|5
|PYPL.NAS
|5
|BYD.NYSE
|5
|FSLR.NAS
|5
|TDG.NYSE
|5
|HEI.NYSE
|5
|ALV.ETR
|4
|ZM.NAS
|4
|SPOT.NYSE
|4
|CMCSA.NAS
|4
|BA.NYSE
|4
|GDX.NYSE
|4
|SEDG.NAS
|4
|HON.NYSE
|4
|TXT.NYSE
|4
|C.NYSE
|4
|HII.NYSE
|4
|SAF.PAR
|4
|GE.NYSE
|4
|AAPL.NAS
|3
|PFE.NYSE
|3
|GILD.NAS
|3
|ADI.NAS
|3
|ARWR.NAS
|3
|LHX.NYSE
|3
|NOC.NYSE
|3
|BA.LSE
|3
|LLY.NYSE
|2
|EH.NAS
|2
|AMGN.NAS
|2
|VRTX.NAS
|2
|MMM.NYSE
|2
|SCHW.NYSE
|2
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|2
|ENPH.NAS
|2
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|2
|IAU.NYSE
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|AMZN.NAS
|2
|GD.NYSE
|2
|BKNG.NAS
|2
|NN.AMS
|1
|COST.NAS
|1
|GOOG.NAS
|1
|LDOS.NYSE
|1
|HEIA.AMS
|1
|PEP.NAS
|1
|AKZA.AMS
|1
|RTX.NYSE
|1
|KBR.NYSE
|1
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|1
|MCHI.NAS
|1
|PHIA.AMS
|1
|ILMN.NAS
|1
|ADBE.NAS
|1
|ORCL.NYSE
|1
|DIS.NYSE
|1
|BAH.NYSE
|1
|AMT.NYSE
|1
|CSCO.NAS
|1
|SBUX.NAS
|1
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|1
|SPCX.NAS
|1
|ADP.NAS
|1
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|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|DE40
|-38
|USTEC
|-233
|US500
|-61
|US30
|-444
|BTCUSD
|-271
|TSLA.NAS
|141
|AMD.NAS
|51
|BE.NYSE
|33
|CCJ.NYSE
|10
|LRCX.NAS
|27
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|19
|PLUG.NAS
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|AMAT.NAS
|32
|BABA.NYSE
|6
|INTC.NAS
|3
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|49
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|11
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|3
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|318
|LMT.NYSE
|41
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|45
|MVRS.NAS
|29
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|65
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|15
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|9
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|11
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|49
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|7
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|16
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|79
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|1
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|53
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|1
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|0
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|0
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|8
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|10
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|6
|ALV.ETR
|10
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|CMCSA.NAS
|1
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|10
|GDX.NYSE
|3
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|2
|HON.NYSE
|3
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|25
|C.NYSE
|1
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|11
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|2
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|2
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|4
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|2
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|1
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|1
|MSFT.NAS
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|136K
|DE40
|-33K
|USTEC
|-229K
|US500
|-14K
|US30
|-441K
|BTCUSD
|-2.8M
|TSLA.NAS
|64K
|AMD.NAS
|418K
|BE.NYSE
|355K
|CCJ.NYSE
|107K
|LRCX.NAS
|291K
|AVGO.NAS
|214K
|PLUG.NAS
|3.4K
|AMAT.NAS
|347K
|BABA.NYSE
|6.7K
|INTC.NAS
|4K
|HO.PAR
|646K
|PLTR.NAS
|119K
|HMY.NYSE
|19K
|ASML.AMS
|3.3M
|LMT.NYSE
|46K
|AVAV.NAS
|47K
|MVRS.NAS
|32K
|RKLB.NAS
|139K
|BAYN.ETR
|142K
|TXN.NAS
|10K
|QCOM.NAS
|12K
|SAP.ETR
|495K
|NFLX.NAS
|8K
|NVDA.NAS
|5.7K
|CRWD.NAS
|133K
|MSTR.NAS
|14K
|CW.NYSE
|181K
|AIR.PAR
|832K
|BAC.NYSE
|14K
|KTOS.NAS
|56K
|RUN.NAS
|10K
|PYPL.NAS
|614
|BYD.NYSE
|4.9K
|FSLR.NAS
|87K
|TDG.NYSE
|137K
|HEI.NYSE
|64K
|ALV.ETR
|13K
|ZM.NAS
|37K
|SPOT.NYSE
|13K
|CMCSA.NAS
|738
|BA.NYSE
|105K
|GDX.NYSE
|549
|SEDG.NAS
|1.7K
|HON.NYSE
|3.6K
|TXT.NYSE
|29K
|C.NYSE
|12K
|HII.NYSE
|62K
|SAF.PAR
|147K
|GE.NYSE
|296K
|AAPL.NAS
|58K
|PFE.NYSE
|456
|GILD.NAS
|2K
|ADI.NAS
|46K
|ARWR.NAS
|7.4K
|LHX.NYSE
|56K
|NOC.NYSE
|135K
|BA.LSE
|33K
|LLY.NYSE
|3K
|EH.NAS
|1.8K
|AMGN.NAS
|22K
|VRTX.NAS
|1.6K
|MMM.NYSE
|1.7K
|SCHW.NYSE
|3.4K
|UAL.NAS
|16K
|ENPH.NAS
|11K
|AGN.AMS
|8.6K
|IAU.NYSE
|17K
|AMZN.NAS
|40K
|GD.NYSE
|6.5K
|BKNG.NAS
|529
|NN.AMS
|2.9K
|COST.NAS
|4.1K
|GOOG.NAS
|1.3K
|LDOS.NYSE
|22K
|HEIA.AMS
|7K
|PEP.NAS
|886
|AKZA.AMS
|25K
|RTX.NYSE
|11K
|KBR.NYSE
|279
|INTU.NAS
|1.7K
|MCHI.NAS
|3.7K
|PHIA.AMS
|7.1K
|ILMN.NAS
|4.6K
|ADBE.NAS
|12K
|ORCL.NYSE
|881
|DIS.NYSE
|840
|BAH.NYSE
|4.3K
|AMT.NYSE
|1K
|CSCO.NAS
|310
|SBUX.NAS
|970
|XOM.NYSE
|1.1K
|SPCX.NAS
|5K
|ADP.NAS
|15K
|MSFT.NAS
|2.5K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.04 EUR
最差交易: -97 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +99.85 EUR
最大连续亏损: -120.70 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
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|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
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TriveEurope-Live2
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CapitalPointTrading-MT5-4
|2.94 × 17
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UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
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|4.70 × 10
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OxSecurities-Live
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|
Exness-MT5Real26
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WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
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|7.23 × 35
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TickmillUK-Live
|7.31 × 83
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Top1Group-Live
|7.63 × 24
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ICMarketsSC-MT5-4
|11.18 × 189
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
此信号通过 IC Trading 经纪商提供股票交易。
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周
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PF
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提取
杠杆
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USD
USD
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EUR
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EUR
38%
1:500