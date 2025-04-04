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交易:
1 992
盈利交易:
1 139 (57.17%)
亏损交易:
853 (42.82%)
最好交易:
112.04 EUR
最差交易:
-96.96 EUR
毛利:
8 094.73 EUR (14 808 300 pips)
毛利亏损:
-6 550.87 EUR (8 503 660 pips)
最大连续赢利:
60 (99.85 EUR)
最大连续盈利:
385.10 EUR (13)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
78.89%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
6 天
采收率:
2.19
长期交易:
1 206 (60.54%)
短期交易:
786 (39.46%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.78 EUR
平均利润:
7.11 EUR
平均损失:
-7.68 EUR
最大连续失误:
22 (-120.70 EUR)
最大连续亏损:
-260.06 EUR (12)
每月增长:
-5.84%
年度预测:
-70.84%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.61 EUR
最大值:
703.89 EUR (34.54%)
相对跌幅:
结余:
26.91% (705.85 EUR)
净值:
38.33% (808.88 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 515
DE40 329
USTEC 205
US500 185
US30 177
BTCUSD 111
TSLA.NAS 46
AMD.NAS 20
BE.NYSE 20
CCJ.NYSE 13
LRCX.NAS 13
AVGO.NAS 12
PLUG.NAS 12
AMAT.NAS 11
BABA.NYSE 10
INTC.NAS 10
HO.PAR 10
PLTR.NAS 10
HMY.NYSE 10
ASML.AMS 9
LMT.NYSE 9
AVAV.NAS 9
MVRS.NAS 8
RKLB.NAS 8
BAYN.ETR 7
TXN.NAS 7
QCOM.NAS 7
SAP.ETR 7
NFLX.NAS 6
NVDA.NAS 6
CRWD.NAS 6
MSTR.NAS 6
CW.NYSE 6
AIR.PAR 6
BAC.NYSE 5
KTOS.NAS 5
RUN.NAS 5
PYPL.NAS 5
BYD.NYSE 5
FSLR.NAS 5
TDG.NYSE 5
HEI.NYSE 5
ALV.ETR 4
ZM.NAS 4
SPOT.NYSE 4
CMCSA.NAS 4
BA.NYSE 4
GDX.NYSE 4
SEDG.NAS 4
HON.NYSE 4
TXT.NYSE 4
C.NYSE 4
HII.NYSE 4
SAF.PAR 4
GE.NYSE 4
AAPL.NAS 3
PFE.NYSE 3
GILD.NAS 3
ADI.NAS 3
ARWR.NAS 3
LHX.NYSE 3
NOC.NYSE 3
BA.LSE 3
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 2
MMM.NYSE 2
SCHW.NYSE 2
UAL.NAS 2
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 2
IAU.NYSE 2
AMZN.NAS 2
GD.NYSE 2
BKNG.NAS 2
NN.AMS 1
COST.NAS 1
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 1
HEIA.AMS 1
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 1
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 1
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 1
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 1
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 1
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 1
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.4K
DE40 -38
USTEC -233
US500 -61
US30 -444
BTCUSD -271
TSLA.NAS 141
AMD.NAS 51
BE.NYSE 33
CCJ.NYSE 10
LRCX.NAS 27
AVGO.NAS 19
PLUG.NAS 0
AMAT.NAS 32
BABA.NYSE 6
INTC.NAS 3
HO.PAR 49
PLTR.NAS 11
HMY.NYSE 3
ASML.AMS 318
LMT.NYSE 41
AVAV.NAS 45
MVRS.NAS 29
RKLB.NAS 65
BAYN.ETR 15
TXN.NAS 9
QCOM.NAS 11
SAP.ETR 49
NFLX.NAS 7
NVDA.NAS 5
CRWD.NAS 10
MSTR.NAS 62
CW.NYSE 16
AIR.PAR 79
BAC.NYSE 1
KTOS.NAS 53
RUN.NAS 1
PYPL.NAS 0
BYD.NYSE 0
FSLR.NAS 8
TDG.NYSE 10
HEI.NYSE 6
ALV.ETR 10
ZM.NAS 3
SPOT.NYSE 11
CMCSA.NAS 1
BA.NYSE 10
GDX.NYSE 3
SEDG.NAS 2
HON.NYSE 3
TXT.NYSE 25
C.NYSE 1
HII.NYSE 5
SAF.PAR 11
GE.NYSE 2
AAPL.NAS 6
PFE.NYSE 0
GILD.NAS 2
ADI.NAS 4
ARWR.NAS 7
LHX.NYSE 5
NOC.NYSE 13
BA.LSE 4
LLY.NYSE 2
EH.NAS 2
AMGN.NAS 2
VRTX.NAS 1
MMM.NYSE 1
SCHW.NYSE 0
UAL.NAS 1
ENPH.NAS 2
AGN.AMS 1
IAU.NYSE 16
AMZN.NAS 4
GD.NYSE 0
BKNG.NAS 0
NN.AMS 3
COST.NAS 4
GOOG.NAS 1
LDOS.NYSE 2
HEIA.AMS 0
PEP.NAS 1
AKZA.AMS 3
RTX.NYSE 1
KBR.NYSE 0
INTU.NAS 1
MCHI.NAS 1
PHIA.AMS 1
ILMN.NAS 0
ADBE.NAS 1
ORCL.NYSE 1
DIS.NYSE 1
BAH.NYSE 3
AMT.NYSE 1
CSCO.NAS 0
SBUX.NAS 1
XOM.NYSE 1
SPCX.NAS 0
ADP.NAS 1
MSFT.NAS 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 136K
DE40 -33K
USTEC -229K
US500 -14K
US30 -441K
BTCUSD -2.8M
TSLA.NAS 64K
AMD.NAS 418K
BE.NYSE 355K
CCJ.NYSE 107K
LRCX.NAS 291K
AVGO.NAS 214K
PLUG.NAS 3.4K
AMAT.NAS 347K
BABA.NYSE 6.7K
INTC.NAS 4K
HO.PAR 646K
PLTR.NAS 119K
HMY.NYSE 19K
ASML.AMS 3.3M
LMT.NYSE 46K
AVAV.NAS 47K
MVRS.NAS 32K
RKLB.NAS 139K
BAYN.ETR 142K
TXN.NAS 10K
QCOM.NAS 12K
SAP.ETR 495K
NFLX.NAS 8K
NVDA.NAS 5.7K
CRWD.NAS 133K
MSTR.NAS 14K
CW.NYSE 181K
AIR.PAR 832K
BAC.NYSE 14K
KTOS.NAS 56K
RUN.NAS 10K
PYPL.NAS 614
BYD.NYSE 4.9K
FSLR.NAS 87K
TDG.NYSE 137K
HEI.NYSE 64K
ALV.ETR 13K
ZM.NAS 37K
SPOT.NYSE 13K
CMCSA.NAS 738
BA.NYSE 105K
GDX.NYSE 549
SEDG.NAS 1.7K
HON.NYSE 3.6K
TXT.NYSE 29K
C.NYSE 12K
HII.NYSE 62K
SAF.PAR 147K
GE.NYSE 296K
AAPL.NAS 58K
PFE.NYSE 456
GILD.NAS 2K
ADI.NAS 46K
ARWR.NAS 7.4K
LHX.NYSE 56K
NOC.NYSE 135K
BA.LSE 33K
LLY.NYSE 3K
EH.NAS 1.8K
AMGN.NAS 22K
VRTX.NAS 1.6K
MMM.NYSE 1.7K
SCHW.NYSE 3.4K
UAL.NAS 16K
ENPH.NAS 11K
AGN.AMS 8.6K
IAU.NYSE 17K
AMZN.NAS 40K
GD.NYSE 6.5K
BKNG.NAS 529
NN.AMS 2.9K
COST.NAS 4.1K
GOOG.NAS 1.3K
LDOS.NYSE 22K
HEIA.AMS 7K
PEP.NAS 886
AKZA.AMS 25K
RTX.NYSE 11K
KBR.NYSE 279
INTU.NAS 1.7K
MCHI.NAS 3.7K
PHIA.AMS 7.1K
ILMN.NAS 4.6K
ADBE.NAS 12K
ORCL.NYSE 881
DIS.NYSE 840
BAH.NYSE 4.3K
AMT.NYSE 1K
CSCO.NAS 310
SBUX.NAS 970
XOM.NYSE 1.1K
SPCX.NAS 5K
ADP.NAS 15K
MSFT.NAS 2.5K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
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最好交易: +112.04 EUR
最差交易: -97 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 12
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TriveEurope-Live2
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EBCFinancialGroupKY-Live01
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Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.94 × 17
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
11.18 × 189
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2026.08.11 16:32
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2026.08.10 15:20
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2026.08.04 10:47
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2026.07.31 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 07:41
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2026.07.27 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 14:05
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2026.07.22 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 14:51
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2026.07.21 10:50
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2026.07.20 14:06
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2026.07.20 09:14
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2026.07.20 07:12
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2026.07.17 16:29
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2026.07.17 12:27
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2026.07.17 09:25
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2026.07.17 08:25
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2026.07.17 06:23
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USD
2.2K
EUR
71
79%
1 992
57%
100%
1.23
0.78
EUR
38%
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