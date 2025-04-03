СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tasteless
Hadi Wirontono

Tasteless

Hadi Wirontono
0 отзывов
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
575
Прибыльных трейдов:
352 (61.21%)
Убыточных трейдов:
223 (38.78%)
Лучший трейд:
883.06 USD
Худший трейд:
-1 672.62 USD
Общая прибыль:
51 226.06 USD (105 316 pips)
Общий убыток:
-49 720.17 USD (99 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3 512.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 512.69 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
88.24%
Макс. загрузка депозита:
111.24%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
246 (42.78%)
Коротких трейдов:
329 (57.22%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
145.53 USD
Средний убыток:
-222.96 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-4 647.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 647.58 USD (14)
Прирост в месяц:
33.78%
Годовой прогноз:
409.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 372.82 USD
Максимальная:
10 817.93 USD (47.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.98% (10 817.93 USD)
По эквити:
28.14% (4 364.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD-5 79
EURUSD-5 55
USDCHF-5 48
USDCAD-5 42
NZDUSD-5 38
GBPUSD-5 36
EURCAD-5 29
AUDCAD-5 29
AUDJPY-5 27
GBPJPY-5 26
EURJPY-5 25
NZDJPY-5 20
AUDNZD-5 17
NZDCAD-5 17
EURGBP-5 15
EURAUD-5 15
EURNZD-5 12
USDJPY-5 11
GBPCAD-5 10
CHFJPY-5 9
CADJPY-5 9
GBPAUD-5 3
AUDCHF-5 2
NZDCHF-5 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD-5 169
EURUSD-5 673
USDCHF-5 642
USDCAD-5 -1.3K
NZDUSD-5 984
GBPUSD-5 -1.1K
EURCAD-5 -1.6K
AUDCAD-5 1.6K
AUDJPY-5 1.4K
GBPJPY-5 719
EURJPY-5 21
NZDJPY-5 -139
AUDNZD-5 -821
NZDCAD-5 -442
EURGBP-5 169
EURAUD-5 -282
EURNZD-5 981
USDJPY-5 1.3K
GBPCAD-5 -7
CHFJPY-5 -2K
CADJPY-5 923
GBPAUD-5 -426
AUDCHF-5 17
NZDCHF-5 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD-5 -136
EURUSD-5 636
USDCHF-5 3.4K
USDCAD-5 -422
NZDUSD-5 1.9K
GBPUSD-5 -3.4K
EURCAD-5 -7.4K
AUDCAD-5 1.7K
AUDJPY-5 4.5K
GBPJPY-5 2.3K
EURJPY-5 715
NZDJPY-5 -860
AUDNZD-5 -693
NZDCAD-5 1K
EURGBP-5 758
EURAUD-5 -601
EURNZD-5 5.1K
USDJPY-5 5K
GBPCAD-5 -261
CHFJPY-5 -6.3K
CADJPY-5 2.5K
GBPAUD-5 -3.7K
AUDCHF-5 104
NZDCHF-5 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +883.06 USD
Худший трейд: -1 673 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 512.69 USD
Макс. убыток в серии: -4 647.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hi all,

This trading portfolio is a personal project built on a foundation of discipline, strategy, and innovation.

At its core, it is a custom indicator that I developed using Pine Script. Meticulously designed and fine-tuned to identify high probability trade setups.

The indicator has been rigorously backtested through TradingView, ensuring its performance and reliability under various market conditions.

This portfolio operates with a modest capital base, prioritizing risk management and long-term growth.

The ultimate goal is to steadily grow the account over time, proving that a mechanical approach, coupled with discipline and patience, can yield consistent results in trading. 


What I trade: All major currency pairs.

Time: Mostly NY and London.

Risk Reward: I aim for either 1:1 or 1:2, however I monitor the trade closely to make sure we are not losing capital. We are winning by not losing!

How many trades per day: it is vary, but probably 1-5 trades per day. It is also possible that the indicator does not give a strong signal thus no open trade.

Chart timeframe: 15 min, 1H, 4H, and Daily.


Thank you and have fun!

TOO




Нет отзывов
2025.12.25 19:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 05:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.02 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.09 21:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 02:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tasteless
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
17K
USD
39
0%
575
61%
88%
1.03
2.62
USD
72%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.