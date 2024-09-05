СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Yhqtv 260
Ki Kwong Choi

Yhqtv 260

Ki Kwong Choi
0 отзывов
Надежность
216 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 94%
XMGlobal-Real 251
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 108
Прибыльных трейдов:
409 (19.40%)
Убыточных трейдов:
1 699 (80.60%)
Лучший трейд:
19.37 USD
Худший трейд:
-12.24 USD
Общая прибыль:
4 709.78 USD (512 250 pips)
Общий убыток:
-3 880.96 USD (424 887 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (114.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.18 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
37.30%
Макс. загрузка депозита:
29.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.55
Длинных трейдов:
1 029 (48.81%)
Коротких трейдов:
1 079 (51.19%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-2.28 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-97.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.64 USD (45)
Прирост в месяц:
9.01%
Годовой прогноз:
109.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.15 USD
Максимальная:
233.26 USD (61.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.27% (80.15 USD)
По эквити:
2.81% (20.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 1132
USDJPY# 635
GBPUSD# 341
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 517
USDJPY# 139
GBPUSD# 172
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 52K
USDJPY# 18K
GBPUSD# 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.37 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 45
Макс. прибыль в серии: +114.18 USD
Макс. убыток в серии: -97.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.01.08 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.30 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.05 10:18
A large drawdown may occur on the account again
