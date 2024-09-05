시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yhqtv 260
Ki Kwong Choi

Yhqtv 260

Ki Kwong Choi
0 리뷰
안정성
218
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 101%
XMGlobal-Real 251
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 123
이익 거래:
413 (19.45%)
손실 거래:
1 710 (80.55%)
최고의 거래:
19.46 USD
최악의 거래:
-12.24 USD
총 수익:
4 774.13 USD (518 685 pips)
총 손실:
-3 912.71 USD (428 130 pips)
연속 최대 이익:
8 (114.18 USD)
연속 최대 이익:
114.18 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
38.31%
최대 입금량:
29.93%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
1 039 (48.94%)
숏(주식차입매도):
1 084 (51.06%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
11.56 USD
평균 손실:
-2.29 USD
연속 최대 손실:
45 (-97.64 USD)
연속 최대 손실:
-97.64 USD (45)
월별 성장률:
12.93%
연간 예측:
156.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.15 USD
최대한의:
233.26 USD (61.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.27% (80.15 USD)
자본금별:
2.81% (20.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 1140
USDJPY# 636
GBPUSD# 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 569
USDJPY# 138
GBPUSD# 154
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 57K
USDJPY# 17K
GBPUSD# 16K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.46 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 45
연속 최대 이익: +114.18 USD
연속 최대 손실: -97.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



리뷰 없음
2025.01.08 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.30 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.05 10:18
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Yhqtv 260
월별 30 USD
101%
0
0
USD
923
USD
218
100%
2 123
19%
38%
1.22
0.41
USD
80%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.