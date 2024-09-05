- 자본
- 축소
트레이드:
2 123
이익 거래:
413 (19.45%)
손실 거래:
1 710 (80.55%)
최고의 거래:
19.46 USD
최악의 거래:
-12.24 USD
총 수익:
4 774.13 USD (518 685 pips)
총 손실:
-3 912.71 USD (428 130 pips)
연속 최대 이익:
8 (114.18 USD)
연속 최대 이익:
114.18 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
38.31%
최대 입금량:
29.93%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
1 039 (48.94%)
숏(주식차입매도):
1 084 (51.06%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
11.56 USD
평균 손실:
-2.29 USD
연속 최대 손실:
45 (-97.64 USD)
연속 최대 손실:
-97.64 USD (45)
월별 성장률:
12.93%
연간 예측:
156.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.15 USD
최대한의:
233.26 USD (61.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.27% (80.15 USD)
자본금별:
2.81% (20.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1140
|USDJPY#
|636
|GBPUSD#
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|569
|USDJPY#
|138
|GBPUSD#
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|57K
|USDJPY#
|17K
|GBPUSD#
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.46 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 45
연속 최대 이익: +114.18 USD
연속 최대 손실: -97.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
101%
0
0
USD
USD
923
USD
USD
218
100%
2 123
19%
38%
1.22
0.41
USD
USD
80%
1:50