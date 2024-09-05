SignauxSections
Ki Kwong Choi

Yhqtv 260

Ki Kwong Choi
0 avis
Fiabilité
203 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 58%
XMGlobal-Real 251
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 979
Bénéfice trades:
378 (19.10%)
Perte trades:
1 601 (80.90%)
Meilleure transaction:
19.37 USD
Pire transaction:
-12.24 USD
Bénéfice brut:
4 319.96 USD (470 806 pips)
Perte brute:
-3 658.01 USD (400 269 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (114.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
36.30%
Charge de dépôt maximale:
23.52%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
954 (48.21%)
Courts trades:
1 025 (51.79%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
11.43 USD
Perte moyenne:
-2.28 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-97.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.64 USD (45)
Croissance mensuelle:
4.16%
Prévision annuelle:
50.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.15 USD
Maximal:
233.26 USD (61.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.27% (80.15 USD)
Par fonds propres:
2.09% (12.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1062
USDJPY# 597
GBPUSD# 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 337
USDJPY# 137
GBPUSD# 188
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 34K
USDJPY# 17K
GBPUSD# 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.37 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +114.18 USD
Perte consécutive maximale: -97.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。


  • https://yhqtv.com


2025.01.08 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.30 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.05 10:18
A large drawdown may occur on the account again
