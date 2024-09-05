信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Yhqtv 260
Ki Kwong Choi

Yhqtv 260

Ki Kwong Choi
0条评论
可靠性
216
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 94%
XMGlobal-Real 251
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 108
盈利交易:
409 (19.40%)
亏损交易:
1 699 (80.60%)
最好交易:
19.37 USD
最差交易:
-12.24 USD
毛利:
4 709.78 USD (512 250 pips)
毛利亏损:
-3 880.96 USD (424 887 pips)
最大连续赢利:
8 (114.18 USD)
最大连续盈利:
114.18 USD (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
37.30%
最大入金加载:
29.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.55
长期交易:
1 029 (48.81%)
短期交易:
1 079 (51.19%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
11.52 USD
平均损失:
-2.28 USD
最大连续失误:
45 (-97.64 USD)
最大连续亏损:
-97.64 USD (45)
每月增长:
9.89%
年度预测:
119.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
80.15 USD
最大值:
233.26 USD (61.05%)
相对跌幅:
结余:
80.27% (80.15 USD)
净值:
2.81% (20.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 1132
USDJPY# 635
GBPUSD# 341
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 517
USDJPY# 139
GBPUSD# 172
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 52K
USDJPY# 18K
GBPUSD# 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.37 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 45
最大连续盈利: +114.18 USD
最大连续亏损: -97.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



没有评论
2025.01.08 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.30 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.09.05 10:18
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Yhqtv 260
每月30 USD
94%
0
0
USD
891
USD
216
100%
2 108
19%
37%
1.21
0.39
USD
80%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载