Suwandi Pahottua

G0ldenG0LD

Suwandi Pahottua
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
JavaGlobalFutures-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
210 (51.72%)
Убыточных трейдов:
196 (48.28%)
Лучший трейд:
2 308.14 USD
Худший трейд:
-650.00 USD
Общая прибыль:
63 835.95 USD (141 761 pips)
Общий убыток:
-53 208.86 USD (120 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 622.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 955.28 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
64.56%
Макс. загрузка депозита:
645.21%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
215 (52.96%)
Коротких трейдов:
191 (47.04%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
26.18 USD
Средняя прибыль:
303.98 USD
Средний убыток:
-271.47 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 844.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 844.00 USD (9)
Прирост в месяц:
18.24%
Годовой прогноз:
217.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 587.52 USD
Максимальная:
6 627.51 USD (12.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.98% (6 626.51 USD)
По эквити:
99.34% (39 965.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.FX 396
USDOIL.FX 4
NASDAQ100 4
USDJPY.FX 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.FX 10K
USDOIL.FX 181
NASDAQ100 -70
USDJPY.FX 48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.FX 25K
USDOIL.FX 37
NASDAQ100 -3.4K
USDJPY.FX 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 308.14 USD
Худший трейд: -650 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 622.00 USD
Макс. убыток в серии: -2 844.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JavaGlobalFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.05 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 15:16
Share of trading days is too low
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.05 15:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.05 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
G0ldenG0LD
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
61K
USD
47
0%
406
51%
65%
1.19
26.18
USD
99%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.