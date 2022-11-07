- Прирост
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
210 (51.72%)
Убыточных трейдов:
196 (48.28%)
Лучший трейд:
2 308.14 USD
Худший трейд:
-650.00 USD
Общая прибыль:
63 835.95 USD (141 761 pips)
Общий убыток:
-53 208.86 USD (120 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 622.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 955.28 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
64.56%
Макс. загрузка депозита:
645.21%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
215 (52.96%)
Коротких трейдов:
191 (47.04%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
26.18 USD
Средняя прибыль:
303.98 USD
Средний убыток:
-271.47 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 844.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 844.00 USD (9)
Прирост в месяц:
18.24%
Годовой прогноз:
217.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 587.52 USD
Максимальная:
6 627.51 USD (12.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.98% (6 626.51 USD)
По эквити:
99.34% (39 965.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.FX
|396
|USDOIL.FX
|4
|NASDAQ100
|4
|USDJPY.FX
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.FX
|10K
|USDOIL.FX
|181
|NASDAQ100
|-70
|USDJPY.FX
|48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.FX
|25K
|USDOIL.FX
|37
|NASDAQ100
|-3.4K
|USDJPY.FX
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
