Suwandi Pahottua

G0ldenG0LD

Suwandi Pahottua
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
JavaGlobalFutures-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
211 (51.84%)
Negociações com perda:
196 (48.16%)
Melhor negociação:
2 308.14 USD
Pior negociação:
-650.00 USD
Lucro bruto:
63 991.45 USD (142 071 pips)
Perda bruta:
-53 209.36 USD (120 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 622.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 955.28 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
64.56%
Depósito máximo carregado:
645.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
216 (53.07%)
Negociações curtas:
191 (46.93%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
26.49 USD
Lucro médio:
303.28 USD
Perda média:
-271.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 844.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 844.00 USD (9)
Crescimento mensal:
15.75%
Previsão anual:
191.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 587.52 USD
Máximo:
6 627.51 USD (12.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.98% (6 626.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.34% (39 965.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD.FX 397
USDOIL.FX 4
NASDAQ100 4
USDJPY.FX 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD.FX 11K
USDOIL.FX 181
NASDAQ100 -70
USDJPY.FX 48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD.FX 25K
USDOIL.FX 37
NASDAQ100 -3.4K
USDJPY.FX 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 308.14 USD
Pior negociação: -650 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 622.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2 844.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JavaGlobalFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.05 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 15:16
Share of trading days is too low
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.05 15:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.05 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
