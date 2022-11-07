- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
211 (51.84%)
Negociações com perda:
196 (48.16%)
Melhor negociação:
2 308.14 USD
Pior negociação:
-650.00 USD
Lucro bruto:
63 991.45 USD (142 071 pips)
Perda bruta:
-53 209.36 USD (120 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 622.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 955.28 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
64.56%
Depósito máximo carregado:
645.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
216 (53.07%)
Negociações curtas:
191 (46.93%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
26.49 USD
Lucro médio:
303.28 USD
Perda média:
-271.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 844.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 844.00 USD (9)
Crescimento mensal:
15.75%
Previsão anual:
191.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 587.52 USD
Máximo:
6 627.51 USD (12.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.98% (6 626.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.34% (39 965.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD.FX
|397
|USDOIL.FX
|4
|NASDAQ100
|4
|USDJPY.FX
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD.FX
|11K
|USDOIL.FX
|181
|NASDAQ100
|-70
|USDJPY.FX
|48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD.FX
|25K
|USDOIL.FX
|37
|NASDAQ100
|-3.4K
|USDJPY.FX
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JavaGlobalFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
47
0%
407
51%
65%
1.20
26.49
USD
USD
99%
1:100