Suwandi Pahottua

G0ldenG0LD

Suwandi Pahottua
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
JavaGlobalFutures-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
410
Gewinntrades:
214 (52.19%)
Verlusttrades:
196 (47.80%)
Bester Trade:
2 308.14 USD
Schlechtester Trade:
-650.00 USD
Bruttoprofit:
64 763.95 USD (143 614 pips)
Bruttoverlust:
-53 211.36 USD (120 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 622.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 955.28 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
64.56%
Max deposit load:
645.21%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.74
Long-Positionen:
218 (53.17%)
Short-Positionen:
192 (46.83%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
28.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
302.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-271.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-2 844.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 844.00 USD (9)
Wachstum pro Monat :
17.11%
Jahresprognose:
207.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 587.52 USD
Maximaler:
6 627.51 USD (12.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.98% (6 626.51 USD)
Kapital:
99.34% (39 965.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD.FX 400
USDOIL.FX 4
NASDAQ100 4
USDJPY.FX 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD.FX 11K
USDOIL.FX 181
NASDAQ100 -70
USDJPY.FX 48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD.FX 27K
USDOIL.FX 37
NASDAQ100 -3.4K
USDJPY.FX 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 308.14 USD
Schlechtester Trade: -650 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 622.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 844.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JavaGlobalFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.05 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 15:16
Share of trading days is too low
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.05 15:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.05 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
