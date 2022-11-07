- 자본
- 축소
트레이드:
427
이익 거래:
225 (52.69%)
손실 거래:
202 (47.31%)
최고의 거래:
2 308.14 USD
최악의 거래:
-650.00 USD
총 수익:
68 906.45 USD (152 413 pips)
총 손실:
-54 978.16 USD (123 517 pips)
연속 최대 이익:
9 (3 259.50 USD)
연속 최대 이익:
3 955.28 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
64.56%
최대 입금량:
645.21%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.10
롱(주식매수):
223 (52.22%)
숏(주식차입매도):
204 (47.78%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
32.62 USD
평균 이익:
306.25 USD
평균 손실:
-272.17 USD
연속 최대 손실:
9 (-2 844.00 USD)
연속 최대 손실:
-2 844.00 USD (9)
월별 성장률:
11.62%
연간 예측:
142.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 587.52 USD
최대한의:
6 627.51 USD (12.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.98% (6 626.51 USD)
자본금별:
99.34% (39 965.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD.FX
|417
|USDOIL.FX
|4
|NASDAQ100
|4
|USDJPY.FX
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|GOLD.FX
|14K
|USDOIL.FX
|181
|NASDAQ100
|-70
|USDJPY.FX
|48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|GOLD.FX
|32K
|USDOIL.FX
|37
|NASDAQ100
|-3.4K
|USDJPY.FX
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 308.14 USD
최악의 거래: -650 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +3 259.50 USD
연속 최대 손실: -2 844.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JavaGlobalFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
48
0%
427
52%
65%
1.25
32.62
USD
USD
99%
1:100