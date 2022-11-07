- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
407
利益トレード:
211 (51.84%)
損失トレード:
196 (48.16%)
ベストトレード:
2 308.14 USD
最悪のトレード:
-650.00 USD
総利益:
63 991.45 USD (142 071 pips)
総損失:
-53 209.36 USD (120 003 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 622.00 USD)
最大連続利益:
3 955.28 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
64.56%
最大入金額:
645.21%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.63
長いトレード:
216 (53.07%)
短いトレード:
191 (46.93%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
26.49 USD
平均利益:
303.28 USD
平均損失:
-271.48 USD
最大連続の負け:
9 (-2 844.00 USD)
最大連続損失:
-2 844.00 USD (9)
月間成長:
15.64%
年間予想:
191.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 587.52 USD
最大の:
6 627.51 USD (12.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.98% (6 626.51 USD)
エクイティによる:
99.34% (39 965.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD.FX
|397
|USDOIL.FX
|4
|NASDAQ100
|4
|USDJPY.FX
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD.FX
|11K
|USDOIL.FX
|181
|NASDAQ100
|-70
|USDJPY.FX
|48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD.FX
|25K
|USDOIL.FX
|37
|NASDAQ100
|-3.4K
|USDJPY.FX
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 308.14 USD
最悪のトレード: -650 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 622.00 USD
最大連続損失: -2 844.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JavaGlobalFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
