交易:
407
盈利交易:
211 (51.84%)
亏损交易:
196 (48.16%)
最好交易:
2 308.14 USD
最差交易:
-650.00 USD
毛利:
63 991.45 USD (142 071 pips)
毛利亏损:
-53 209.36 USD (120 003 pips)
最大连续赢利:
7 (1 622.00 USD)
最大连续盈利:
3 955.28 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
64.56%
最大入金加载:
645.21%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.63
长期交易:
216 (53.07%)
短期交易:
191 (46.93%)
利润因子:
1.20
预期回报:
26.49 USD
平均利润:
303.28 USD
平均损失:
-271.48 USD
最大连续失误:
9 (-2 844.00 USD)
最大连续亏损:
-2 844.00 USD (9)
每月增长:
18.38%
年度预测:
223.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 587.52 USD
最大值:
6 627.51 USD (12.98%)
相对跌幅:
结余:
12.98% (6 626.51 USD)
净值:
99.34% (39 965.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.FX
|397
|USDOIL.FX
|4
|NASDAQ100
|4
|USDJPY.FX
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.FX
|11K
|USDOIL.FX
|181
|NASDAQ100
|-70
|USDJPY.FX
|48
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.FX
|25K
|USDOIL.FX
|37
|NASDAQ100
|-3.4K
|USDJPY.FX
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +2 308.14 USD
最差交易: -650 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 622.00 USD
最大连续亏损: -2 844.00 USD
